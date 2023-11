Jour de signature : classement de la promotion des meilleures recrues et classes de golf masculin de 2024

Un an après avoir cédé la classe de recrutement n°1 à son rival du Pac-12, Arizona State, l’entraîneur-chef de Stanford, Conrad Ray, a recruté deux des cinq meilleures recrues de la promotion 2024, le Thaïlandais TK Chantananuwat et Jay Leng Jr. de San Diego, dans le cadre de GolfChannel. La classe la mieux classée de .com pour cette première période de signature.

Chantananuwat est l’un des meilleurs n°46 de sa catégorie au classement mondial de golf amateur, juste devant le 53e et signataire de Georgia Tech, le Suédois Albert Hansson. Leng Jr. est sixième ou mieux au classement général dans les trois classements juniors – AJGA, Golfweek et Junior Golf Scoreboard. L’année dernière, le Cardinal occupait la septième place.

Pour la deuxième fois en trois ans, l’Alabama a décroché une paire talentueuse, après les signataires de 2022 Nick Dunlap et Jonathan Griz avec Nicholas Gross et William Jennings de 2024.

Quelques jours après avoir participé au Championnat mondial de technologie du PGA Tour en tant que qualification, Billy Davis a signé avec Auburn et rejoindra sa sœur jumelle, Anna, à The Plains l’automne prochain (Anna Davis s’inscrira en janvier). C’est la deuxième année consécutive qu’Auburn se classe parmi les cinq premiers.

Les Sun Devils se sont toujours classés parmi les cinq premiers dans les classes tandis que l’Arkansas a également réalisé une solide classe au n ° 4.

Voici un aperçu des 40 meilleures recrues individuelles et des 15 meilleures classes de la promotion 2024 :

CABO SAN LUCAS, MEXIQUE – 03 NOVEMBRE : Billy Davis, des États-Unis, fait la queue sur le septième green lors de la deuxième manche du Championnat mondial de technologie à El Cardonal à Diamante le 03 novembre 2023 à Cabo San Lucas, Basse-Californie Sur, Mexique. (Photo d’Orlando Ramirez/Getty Images)

Classement des 40 meilleurs garçons de la promotion 2024

1. TK Chantananuwat, Stanford

2. Nicolas Gross, Alabama

3. Billy Davis (photo ci-dessus), Auburn

4. Jay Leng Jr., Stanford

5. Wheaton Ennis, Texas A&M

6. Albert Hansson, Georgia Tech

7. Connor Graham, Texas Tech

8. Jack Buchanan, LSU

9. Byungho Lee, Pepperdine

10. Zack Swanwick, Floride

—

11. Ethan Paschal, Caroline du Nord

12. Ryan Downes, Vanderbilt

13. William Jennings, Alabama

14. Gerardo Gomez, Arkansas

15. Boston Bracken, État de l’Arizona

16. Ziqin Zhou, Californie

17. Daniel Bennett, Texas

18. Charlie Wylie, TCU

19. Peer Wernicke, État de l’Arizona

20. Zihang Qiu, Notre-Dame

—

21. Rayhan Abdul Latief, nord du Texas

22. Erich Fortlage Arce, Arkansas

23. Clark Van Gaalen, Oklahoma

24. Matej Baca, Arizona

25. Colin Salema, Clemson

26. Brady Smith, Louisville

27. Oliver Mukherjee, duc

28. Timotej Formanek, État de l’Ohio

29. Éric Yun, Princeton

30. Supapon Amornchaichan, Purdue

—

31. Kai Komulainen, Tennessee

32. Jorge Hao, Forêt de Wake

33. Asher Whitaker, Oklahoma

34. Christian Pardue, Tennessee

35. Matt Moloney, Géorgie

36. Didrik Ringvall Bengtsson, Georgia Tech

37. Jack Murphy, Washington

38. Trey Marrion, Illinois

39. Abel Derksen, Washington

40. Gunnlaugur Arni Sveinnsson, ETSU

Nicholas Gross lors de la première journée de la Junior Ryder Cup 2023 au National Golf. Sutri (Italie), 26 septembre 2023 (Photo de Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images) Portefeuille Mondadori via Getty Images

Promotion 2024, top 15 des classes

1. Stanford : TK Chantanuwat, Jay Leng Jr., Logan Kim

2.Alabama : Nicholas Gross (photo ci-dessus), William Jennings, Michael Crocker

3. Auburn : Billy Davis, Tyler Spielman

4.Arkansas : Gerardo Gomez, Erich Fortlage Arce, Pablo Garcia Terol, Jackson McLaughlin

5. État de l’Arizona : Boston Bracken, Peer Wernicke

—

6. Géorgie Tech : Albert Hansson, Didrik Ringvall Bengtsson

7. Texas A&M : Wheaton Ennis, Alex Long

8. LSU : Jack Buchanan, Dylan Kayne, Connor Cassano, Nils Svanberg

9. Caroline du Nord : Ethan Paschal, Misha Golod, Grant Roscich, Sihan Sandhu

10. Floride : Zackary Swanwick, Parker Sands

—

11. Vanderbilt : Ryan Downes, Bowen Ballis

12. Oklahoma : Clark van Gaalen, Asher Whitaker, Andrew Ramos

13.Texas : Daniel Bennett, Eduardo Derbez Torres

14. Pepperdine : Byungho Lee, Luke Bailey

15. Tennessee : Kai Komulainen, Christian Pardue, Jackson Herrington