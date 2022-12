Jour de Noël de la NBA : les Warriors font taire les Grizzlies ; Nuggets-Suns en action

Les vacances sont là, et cinq affrontements incontournables sont au programme de la NBA – et notre panel de journalistes surveille chaque seconde !

Suivez le jour de Noël, alors que Yaron Weitzman, Ric Bucher et Melissa Rohlin partagent leurs principaux points à retenir de chaque concours aux heures de grande écoute.

Philadelphie 76ers 119, New York Knicks 112

Classement actuel : Les Sixers ont maintenant une fiche de 20-12 et mènent actuellement une séquence de huit victoires consécutives. Les Knicks tombent maintenant à 18-16 et en ont perdu trois de suite.

Statistiques clés : Joel Embiid a continué à revendiquer sa position de meilleur joueur du match. Il est en tête de la ligue en termes de pointage et a inscrit 35 buts lors de la victoire de dimanche.

Principaux plats à emporter : L’histoire de ce jeu – avant et pendant – était James Harden. Une heure avant la dénonciation, nous avons reçu la bombe, avec l’aimable autorisation d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, que Harden “envisage sérieusement un retour aux Houston Rockets en agence libre en juillet”. Puis pendant le match, Harden a découpé les Knicks à hauteur de 29 points et 13 passes décisives tout en aidant à mener les 76ers à une victoire 119-112 au Madison Square Garden. La victoire était la huitième consécutive des Sixers, et elle a montré ce que l’équipe envisageait lorsqu’elle a jumelé Harden avec Embiid. Deux joueurs dominants (Embiid avait 35 points sur un tir de 12 en 22), qui, lorsqu’ils sont à leur meilleur, forment un combo imbattable. La question, bien sûr, allait toujours être de savoir si les stars étaient intéressées et disposées à travailler les unes avec les autres. Des jeux comme celui-ci montrent à quoi ça ressemble quand ils le font. Des rapports comme celui qui est sorti ce matin expliquent pourquoi il est compréhensible que vous restiez dubitatif. — Yaron Weitzmann

Dallas Mavericks 124, Los Angeles Lakers 115

Classement actuel : Los Angeles et Dallas ont été déçus cette saison. Les Lakers ont une fiche de 13-20 et ont maintenant perdu quatre matchs de suite. Les Mavs ont maintenant une fiche de 18-16 ans et en ont remporté trois de suite.

Statistiques clés : Cette saison, les Mavs ont maintenant une fiche de 15-6 lorsque Luka Dončić marque 31 ou plus. Mais il n’était pas seul aujourd’hui, puisque Christian Wood en a mis 30 et Tim Hardaway Jr. 26.

Principaux plats à emporter : Les Mavericks ont défié LeBron James de les battre – les Lakers n’ont pas osé faire de même avec Dončić. Au final, le jeu de poulet de Dallas s’est avéré beaucoup plus efficace pour une victoire de 124-115. Les Lakers et James, comme ils l’ont souvent fait cette saison, ressemblaient à un adversaire redoutable au début mais se sont estompés au fil du temps. Les inquiétudes concernant le casting de soutien de Dončić, quant à elles, semblaient fondées au cours des 24 premières minutes. Forcer le ballon hors de ses mains en le faisant doubler dès qu’il a traversé le demi-terrain a extrêmement bien fonctionné, car Hardaway et Spencer Dinwiddie ont tiré un total de 1 pour 10 pour un total de trois points. Les Mavs, quant à eux, se sont contentés de diriger sélectivement un deuxième défenseur à James, et il en a pleinement profité, marquant 18 points en première mi-temps sur 9 en 13 tirs pour une avance de 11 points à la mi-temps des Lakers.

Mais tout cela a changé au troisième trimestre. Les Lakers ont continué à doubler l’équipe de Dončić, mais des décisions plus rapides et un meilleur mouvement de balle dans l’ensemble ont abouti à une abondance de 3 grands ouverts. Après avoir raté 12 des 17 tentatives à longue portée au premier semestre, les Mavs ont enterré sept des 11 au troisième quart et ont limité les Lakers à 1 pour 6 dans la même gamme, ce qui a entraîné un swing de 31 points, Dallas prend une avance de 20 points au quatrième quart. James a ajouté 20 points en deuxième mi-temps pour un record de 38, mais la moitié de ceux-ci provenaient de la ligne des lancers francs dans la dernière période après que le résultat ait été décidé. Dončić, ayant dépensé un minimum d’énergie en première mi-temps, a pris vie : 22 points, sept passes décisives (sans chiffre d’affaires) et six rebonds pour terminer un carton et un sou à court d’un triple-double. — Eric Bucher

Boston Celtics 139, Milwaukee Bucks 118

Classement actuel : Avec la victoire, Boston est resté au sommet de l’Est à 24-10. Milwaukee a maintenant 22-11, alors qu’il attend à nouveau le retour de Khris Middleton.

Statistiques clés : Jayson Tatum est parti pour Boston dans son plus gros match de la saison à ce jour, totalisant 41 points sur 14 des 22 tirs, sept rebonds et cinq passes décisives. Les Celtics ont une fiche de 15-3 cette saison lorsque Tatum marque 30 ou plus, 5-1 lorsqu’il marque 40 ou plus et 12-2 lorsqu’il tire à 50% ou mieux du terrain.

Principaux plats à emporter : Quand Tatum joue comme s’il était le meilleur joueur de la NBA, les Boston Celtics jouent comme la meilleure équipe de la ligue. Cela a été démontré une fois de plus lors d’une bataille entre les deux meilleures équipes de la ligue lors du match aux heures de grande écoute du jour de Noël, les Celtics s’éloignant des Bucks pour une victoire de 139-118 derrière 41 points de Tatum.

Compétitivement, le match a été plus serré que le score final ne le suggère, mais les Celtics ont dominé la majeure partie de la nuit. Les Bucks sont entrés dans le match en tant que troisième meilleure défense de la ligue, Brook Lopez étant un candidat du joueur défensif de l’année, et Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo pérennes choix d’équipe All-Defense. Mais Tatum avait l’air complètement imperturbable et faisait fonctionner son score à tous les niveaux – à l’intérieur, à mi-distance, à longue distance.

Pour une raison quelconque, lorsque Tatum joue avec confiance, cela se propage au reste de l’équipe de Boston. Le meneur de jeu Marcus Smart était à son meilleur niveau d’efficacité, ne marquant que six points, mais délivrant huit passes décisives avec un seul chiffre d’affaires. Jaylen Brown a eu du mal sur la ligne des lancers francs (2 pour 6) mais a été cliniquement efficace partout ailleurs (11-19 au total, 5-9 sur 3) pour 29 points. Tatum a renversé trois de ses sept 3 (42,9%) et cela a inspiré de solides tirs de toute l’équipe (collectivement 19 pour 39, près de 50%). Les Celtics ont dominé les Bucks au-delà de l’arc, 57-39.

Cela a également aidé les Celtics à être aussi proches de la pleine force qu’ils l’ont été toute la saison, le centre Robert Williams sortant du banc pour sa quatrième apparition de la saison, et les Bucks ne l’étaient pas, avec le garde All-Star Khris Middleton absent. pour un cinquième match de suite. Williams n’a fait qu’améliorer l’un des avantages des Celtics par rapport aux Bucks : la profondeur. Le banc de Boston a battu Milwaukee 40-29.

Antokounmpo a montré, à certains moments, qu’il peut effacer cela et tous les autres avantages qu’un adversaire pourrait avoir, mais ce n’était pas l’un de ces moments. Son plus-moins de -27 était de loin le pire de l’équipe, et il lui a fallu 22 tirs pour marquer 27 points. Dans une bataille entre deux des meilleurs candidats MVP cette saison, avantage : Tatum.

Golden State Warriors 123, Memphis Grizzlies 109

Classement actuel : Memphis et Golden State se dirigent dans deux directions différentes, mais GS a remporté une victoire bien méritée ce soir. Les Grizz sont près du sommet de l’Ouest à 20-13 et ont remporté huit de leurs 11 derniers. Les Warriors sont à 16-18 et ont perdu sept de leurs 10 derniers.

Statistiques clés : Depuis que Steph Curry s’est blessé à l’épaule, les Warriors ont une fiche de 2-3. Et même s’ils ont remporté une victoire de 16 points à Toronto le 18 décembre et une victoire de 14 points dimanche, leurs trois défaites depuis la blessure de Curry ont été de 26,7 points en moyenne.

Principaux plats à emporter : Je dis depuis longtemps que vous ne pouvez pas compter les Warriors même s’ils ont beaucoup lutté cette saison. Le soir de Noël, ils ont montré pourquoi c’est vrai. Sans Steph Curry et Andrew Wiggins, les Warriors, qui sont entrés dans le match de dimanche à la 11e place de la Conférence Ouest, ont battu les Grizzlies, presque tête de série. Pour les champions en titre, le match de dimanche était personnel après leur série de demi-finales de la Conférence de l’Ouest contre les Grizzlies la saison dernière, qui comprenait beaucoup de bavardages et d’agitation.

Ainsi, sans deux de leurs plus grandes vedettes, les Warriors ont gagné par comité.

Jordan Poole a inscrit un record d’équipe de 32 points en 29 minutes. Draymond Green a organisé une classe de maître en faisant tout sauf marquer, terminant avec 13 rebonds, 13 passes décisives et une brillante performance défensive (tout en n’inscrivant que trois points). Et l’équipe a également obtenu des contributions importantes de Klay Thompson (24 points), Donte DiVincenzo (19 points), Ty Jerome (14 points), Anthony Lamb (11 points) et Moses Moody (10 points).

Les Warriors ont réalisé 18 tirs à 3 points, soit deux fois plus que les Grizzlies. Malgré une performance de 36 points, sept rebonds et huit passes décisives de Ja Morant, les Grizzlies n’ont pas pu surmonter l’effort d’équipe complet des Warriors. C’était un excellent cadeau de Noël pour Curry, blessé, qui était tout sourire alors qu’il enfilait un costume vert et encourageait son équipe depuis le banc.

Phoenix Suns @ Denver Nuggets

Classement actuel : Denver est dans la conversation pour la meilleure équipe de la ligue, assis au sommet de l’Ouest à 20-11 et ayant remporté six de ses sept derniers. Phoenix, la meilleure équipe de l’Ouest d’il y a un an, est quatrième de la conférence à 19-14, mais n’a remporté que trois de ses 10 derniers matchs.

Statistiques clés : Le MVP en titre Nikola Jokić s’améliore sans doute. Il a une moyenne de 24,9 points, 10,9 rebonds et est troisième de la NBA pour les passes décisives, avec 9,3. Il est le seul non-meneur dans le top 10 des passes décisives et le seul centre du top 37 (Embiid est 38e avec 4,6 passes décisives par match). Jokić est également à égalité au premier rang de la ligue en triple-double (six) et double-double (22) cette saison.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel.” Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, “Rebound”, sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et “Yao: A Life In Two Worlds”. Il a également un podcast quotidien, “On The Ball with Ric Bucher”. Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .