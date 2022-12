Jour de Noël de la NBA : Embiid, Dončić, Jokić mettent en avant l’ardoise des fêtes

Les vacances sont là, et cinq affrontements incontournables sont au programme de la NBA – et notre panel de journalistes surveille chaque seconde !

Suivez le jour de Noël, alors que Yaron Weitzman, Ric Bucher et Melissa Rohlin partagent leurs principaux points à retenir de chaque concours aux heures de grande écoute.

En attendant, préparez-vous pour toute l’action de dimanche ci-dessous :

Philadelphia 76ers @ New York Knicks

Classement actuel : Les Sixers ont une fiche de 19-12, assez bon pour la cinquième place à l’Est. Ils sont actuellement sur une séquence de sept victoires consécutives. Les Knicks sont sixièmes dans l’Est à 18-15 et ont remporté huit de leurs 10 derniers.

Statistiques clés : Joel Embiid revendique sa position de meilleur joueur du jeu. Il est en tête de la ligue en termes de pointage (33,0 PPG) et en a inscrit 53 lors d’une victoire contre Charlotte le 11 décembre. Vendredi, il a inscrit 44 lors d’une victoire contre les LA Clippers.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks

Classement actuel : Los Angeles et Dallas ont été déçus cette saison. Les Lakers ont une fiche de 13-19 et ont perdu trois matchs de suite. Ils sont 13e dans l’Ouest et risquent de manquer les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive. Les Mavs sont huitièmes dans l’Ouest à 17-16 et ont une fiche de 5-5 lors de leurs 10 derniers matchs.

Statistiques clés : Luka Dončić est tout pour Dallas. Il mène l’équipe en points (32,8), rebonds (8,3), passes décisives (8,7), interceptions (1,7), tentatives de placement (22,5) et tentatives de lancers francs (10,2). Cette saison, dans les matchs où Dončić ne joue pas ou marque 30 points ou moins, les Mavs ont une fiche de 3-10. Ils sont 14-6 quand Dončić marque 31 ou plus, et 5-1 quand il marque 40 ou plus.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

Milwaukee Bucks @ Boston Celtics

Classement actuel : Les Celtics et les Bucks sont sans doute les deux meilleures équipes de la ligue. Boston est premier dans l’Est à 23-10, malgré la perte de cinq de ses sept derniers. Milwaukee a une fiche de 22-10, même s’il a perdu quatre de ses sept derniers matchs. L’un fera une déclaration dimanche.

Statistiques clés : Les Bucks tentent toujours de ramener l’attaquant All-Star Khris Middleton dans le giron, après avoir raté les 20 premiers matchs de la saison alors qu’il se remettait d’une opération au poignet. Dans les sept matchs qu’il a disputés cette saison, Milwaukee a une fiche de 4-3 et Middleton a une moyenne de 11,1 points sur 32,5 % de tirs.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors

Classement actuel : Memphis et Golden State vont dans deux directions différentes. Les Grizz sont deuxièmes dans l’Ouest à 20-11, mais ont le même dossier que la meilleure équipe de la conférence (Denver). Ils ont également remporté huit de leurs 10 derniers. Les Warriors sont 11e dans l’Ouest à 15-18 et ont perdu sept de leurs neuf derniers.

Statistiques clés : Depuis que Steph Curry s’est blessé à l’épaule, les Warriors ont une fiche de 1-3. Et même s’ils ont remporté une victoire de 16 points à Toronto le 18 décembre, leurs trois défaites depuis la blessure de Curry ont été de 26,7 points en moyenne.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

Phoenix Suns @ Denver Nuggets

Classement actuel : Denver est dans la conversation pour la meilleure équipe de la ligue, assis au sommet de l’Ouest à 20-11 et ayant remporté six de ses sept derniers. Phoenix, la meilleure équipe de l’Ouest d’il y a un an, est quatrième de la conférence à 19-14, mais n’a remporté que trois de ses 10 derniers matchs.

Statistiques clés : Le MVP en titre Nikola Jokić s’améliore sans doute. Il a une moyenne de 24,9 points, 10,9 rebonds et est troisième de la NBA pour les passes décisives, avec 9,3. Il est le seul non-meneur dans le top 10 des passes décisives et le seul centre du top 37 (Embiid est 38e avec 4,6 passes décisives par match). Jokić est également à égalité au premier rang de la ligue en triple-double (six) et double-double (22) cette saison.

Principaux plats à emporter : Encore à venir!

