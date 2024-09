JOUR DE MATCH : Les Oilers contre les Jets | Les Jets de Winnipeg

Vilardi a déjà disputé un match de pré-saison et est ravi d’avoir la chance de jouer avec Scheifele et Connor. Le trio n’a pas eu l’occasion de jouer beaucoup ensemble la saison dernière en raison des blessures de Vilardi et Connor, mais ce sera sympa de les voir ce soir.

« Je pense que c’est difficile de gérer les blessures. Évidemment, j’ai eu quelques blessures l’année dernière qui m’ont empêché de jouer », a déclaré Vilardi.

« En ce qui concerne mon temps de jeu, tout allait bien. J’avais quelque chose à faire pour continuer et me pousser à atteindre des objectifs plus ambitieux pour cette année. »

Hier, les Jets ont travaillé sur leurs unités spéciales pendant la majeure partie de leur temps sur la glace. Ce soir, il pourrait y avoir une ou deux occasions de voir la meilleure unité de jeu de puissance composée de Morrissey, Scheifele, Nikolaj Ehlers, Connor et Vilardi et de voir sur quoi ils ont travaillé jusqu’à présent au camp.

« Plus de pièces interchangeables, plus de lectures, je suppose », a déclaré Vilardi à propos des nouvelles rides du jeu de puissance.

« Ce sera un ajustement, c’est sûr. Mais je veux dire que nous n’avons pas eu beaucoup de répétitions à ce sujet. J’espère donc pouvoir répondre à cette question dans quelques semaines peut-être. »

Quant à DeMelo, ce sera son premier match de pré-saison après avoir signé sa prolongation de quatre ans à l’intersaison. Son chèque de paie sera peut-être différent, mais son partenaire en défense ne le sera pas avec le duo DeMelo et Morrissey qui se prépare pour une autre campagne.

« Nous nous sentons bien par rapport à nos performances des dernières années, mais je ne pense pas que nous soyons satisfaits. Je pense que nous voulons continuer à repousser les limites et continuer à améliorer non seulement nos statistiques individuelles ou notre jeu », a déclaré DeMelo.

« Mais nous devons nous améliorer collectivement en tant que duo défensif. Nous pensons que nous pouvons continuer à nous améliorer dans tous les domaines. De notre côté, nous avons évidemment fait un excellent travail ces deux dernières années en construisant une excellente relation et en étant des éléments importants de cette équipe. Je pense que nous sommes impatients de passer une autre année ensemble et une autre année où nous espérons repousser les limites et nous améliorer. »