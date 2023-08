Jour de l’Indépendance 2023 : Sumati Singh parle de ce combattant de la liberté qu’elle admire

Actrice Sumati Singh, qui est connue pour ses rôles dans des émissions telles que « Roop-Mard Ka Naya Swaroop » et « Amma Ke Babu Ki Baby », coupe maintenant parfaitement l’arc avec son rôle de « Kirti » dans le feuilleton quotidien « Kismat Ki Lakiro Se ». En plus de jouer des rôles aussi cruciaux pour elle-même, l’actrice a dû se battre même pour un petit rôle à la télévision. Elle a parcouru un long chemin avec son travail acharné et ses talents d’actrice nuancés, mais à part cela, la diva est également très humble et terre-à-terre. Et alors que le Jour de l’Indépendance approche à grands pas, l’actrice a parlé de l’importance de cette journée et s’est confiée sur le combattant de la liberté qu’elle admire.

Parler de ses plans pour ce Jour de l’IndépendanceSumati dit: « Je vais tirer car je ne m’en sors pas facilement. Mais je mangerai du jalebi et je le distribuerai aux sans-abri une semaine. Mon père avait toujours l’habitude de nous en procurer le jour de l’indépendance. » Se souvenant des vieux jours dorés de célébration à l’école pendant le Jour de l’Indépendance, dit : « Je me souviens que pendant les périodes scolaires, j’étais très bon en danse et en théâtre. Nous avions l’habitude de faire tous les préparatifs 10 jours avant le Jour de l’Indépendance. J’étais toujours dans un Nous avons l’habitude d’interpréter des chansons patriotiques et de porter des vêtements différents, en particulier les couleurs du drapeau.

C’était tellement amusant. Nous avons également l’habitude de jouer le drame de la façon dont Mahatma Gandhiji avait l’habitude de faire les marches. » Interrogée sur un tel grand combattant de la liberté qu’elle admire et s’en inspire, elle dit: » Je respecte tous les combattants de la liberté car tout le monde a quelque chose à faire. qualité et grâce à eux, nous vivons ici en toute liberté. Je m’inspire du Mahatma Gandhi. Comme il était courageux, intelligent et qu’il avait une bonne quantité de connaissances. Il savait quoi faire au bon moment.

Sa façon de combattre était différente. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour le pays doivent être respectés de la même manière. » Ajoutant à quel combattant de la liberté elle aimerait dépeindre en tant que personnage, dit-elle, « Je vais dépeindre Gandhi parce qu’il a tant fait non seulement en Inde mais en dehors de l’Inde comme bien et les gens le respectent tellement. Discutant des changements qu’elle aimerait voir dans la société après 77 ans d’indépendance, elle déclare : « Cela fait 77 ans depuis l’indépendance, mais nous ne sommes toujours pas libres. Notre mentalité et nos pensées n’ont toujours pas changé. Les gens ne croient toujours pas. dans l’égalité et la distinction entre caste, culture et race. La différence entre riches et pauvres est toujours là.

Aujourd’hui, le statut social est également très important pour les gens. Les filles n’ont toujours pas la liberté de sortir la nuit et de porter ce qu’elles veulent à cause des viols et la façon dont les gens blâment les filles si quelque chose de mal arrive n’a toujours pas changé. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas apprendre à leur fils à aider une fille qui est seule la nuit. Il y a donc encore beaucoup de choses à changer. »