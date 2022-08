Jour de l’Indépendance 2022 : Aye Mere Watan Ke Logon, Teri Mitti et bien d’autres ; ces chansons patriotiques toucheront les bons accords de vos coeurs

Nous célébrerons tous le 75e jour de l’indépendance demain. Tout le monde a un sentiment patriotique dans son cœur, et nous sommes sûrs que les gens hissent le drapeau devant leurs maisons car cette fois pour célébrer la journée spéciale que nous avons la campagne « Har Ghar Tiranga ». Eh bien, pendant le Jour de l’Indépendance, nous aimons écouter des chansons patriotiques, et Bollywood a donné de très bons morceaux qui touchent les bons accords de nos cœurs. Voici donc la liste des chansons patriotiques qui doivent être sur votre liste de lecture ce jour de l’indépendance

Aye Mere Watan Ke Logon de Lata Mangeshkar

La chanson Aye Mere Watan Ke Logon de Lata Mangeshkar est sans aucun doute l’une des chansons hindi les plus patriotiques. Le morceau a été créé en hommage aux soldats indiens morts pendant la guerre sino-indienne en 1962. La voix de Lata Didi vous fera sûrement monter les larmes aux yeux.

Maa Tujhe Salam d’AR Rahman

En 1997, AR Rahman a lancé un album intitulé Vande Mataram et Maa Tujhe Salam en était l’une des chansons. Le morceau est l’une des chansons les plus populaires composées par Rahman et même après tant d’années, les gens aiment l’écouter pendant le Jour de l’Indépendance et le Jour de la République.

Aisa Des Hai Mera de Veer Zaara

Vous voulez savoir à quel point l’Inde est belle ? Écoutez le morceau Aisa Des Hai Mera du film Veer Zaara car il décrit parfaitement le pays. Javed Akhtar saisit parfaitement l’essence de l’Inde avec ses paroles.

Teri Mitti de Kesari d’Akshay Kumar

Teri Mitti d’Akshay Kumar avec Kesari doit figurer sur votre liste de lecture. La musique d’Arko, la voix de B Praak et les paroles étonnantes de Manoj Muntashir vont sûrement vous faire mal au cœur et vous donner les larmes aux yeux.

Ae Watan de Raazi

Votre liste de lecture serait incomplète sans Ae Watan d’Alia Bhatt avec Raazi. C’est l’un des plus beaux morceaux patriotiques que nous ayons entendus dans un film de Bollywood ces dernières années.