Jour de l’impôt : voici ce que vous devez savoir si vous n’avez pas encore produit votre déclaration – et même si vous l’avez fait

New York

Nous sommes le 18 avril, date limite officielle pour produire vos déclarations de revenus fédérales et étatiques pour 2022. (C’est aussi, apparemment, la Journée nationale des craquelins d’animaux pour ceux qui la célèbrent.)

Que vous ayez déjà produit votre déclaration de revenus ou que vous en ayez encore besoin, la bonne nouvelle est que cette saison de déclaration de revenus s’est déroulée beaucoup plus facilement que les trois dernières, qui ont été touchées par la pandémie.

« C’est la première saison fiscale depuis 2019 où l’IRS et la nation étaient sur des bases normales », a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, lors d’un appel aux journalistes.

Par exemple, Werfel a noté que depuis janvier, grâce à l’injection de nouveaux fonds après des années de coupes budgétaires, les employés de l’IRS ont pu répondre à 87 % des appels des déclarants ayant des questions. L’année dernière, ils ont répondu à moins de 15 %. Et les temps d’attente pour ces appels téléphoniques sont tombés à seulement 4 minutes cette saison de dépôt, contre 27 minutes la saison dernière.

L’agence a également ajouté une liste de nouveaux outils en ligne pour les déclarants, a-t-il ajouté.

Tout le monde n’est pas obligé de déposer le 18 avril : Si vous vivez dans une zone sinistrée déclarée par le gouvernement fédéral, si vous y avez une entreprise – ou si les documents fiscaux pertinents sont stockés par des entreprises de cette zone – il est probable que l’IRS ait déjà prolongé les délais de déclaration et de paiement pour vous. Voici où vous pouvez trouver les dates de prolongation spécifiques pour chaque zone sinistrée.

Grâce à de nombreuses vagues de conditions météorologiques extrêmes ces derniers mois, par exemple, les contribuables de la majeure partie de la Californie – qui représentent 10 à 15 % de tous les déclarants fédéraux – ont déjà obtenu une prolongation jusqu’au 16 octobre pour déclarer et payer. selon un porte-parole de l’IRS.

Si vous êtes membre des forces armées et que vous êtes actuellement ou avez été récemment stationné dans une zone de combat, les délais de déclaration et de paiement de vos impôts 2022 sont très probablement prolongés de 180 jours. Mais vos délais spécifiques de dépôt et de paiement prolongés dépendront du jour où vous quitterez (ou quitterez) la zone de combat. Cette publication de l’IRS offre plus de détails.

Enfin, si vous avez gagné peu ou pas d’argent l’année dernière (généralement moins de 12 950 $ pour les célibataires et 25 900 $ pour les couples mariés), vous n’aurez peut-être pas à produire de déclaration. Mais vous voudrez peut-être quand même le faire si vous pensez avoir droit à un remboursement grâce, par exemple, à des crédits d’impôt remboursables tels que le crédit d’impôt sur le revenu gagné. (Utilisez cet outil IRS pour déterminer si vous devez déposer une déclaration cette année.) Vous êtes également probablement éligible pour utiliser le fichier gratuit IRS (destiné à ceux dont le revenu brut ajusté est de 73 000 $ ou moins), donc cela ne vous coûtera pas de soumettre un retour.

Votre salaire n’est peut-être pas votre seule source de revenus : Si vous aviez un emploi à temps plein, vous pensez peut-être que c’est le seul revenu que vous avez gagné et que vous devez déclarer. Mais ce n’est pas nécessairement le cas.

Les autres sources de revenus potentiellement imposables et déclarables comprennent :

Intérêts sur votre épargne

Revenus de placement (par exemple, dividendes et gains en capital)

Payer pour un travail à temps partiel ou saisonnier, ou une activité secondaire

Revenu de chômage

Prestations de sécurité sociale ou distribution à partir d’un compte de retraite

Conseils

Gains de jeu

Revenus provenant d’un bien locatif dont vous êtes propriétaire

Organisez vos documents fiscaux : Vous devriez désormais avoir reçu tous les documents fiscaux que les tiers sont tenus de vous envoyer (votre employeur, votre banque, votre maison de courtage, etc.).

Si vous ne vous souvenez pas avoir reçu une copie papier d’un formulaire fiscal par la poste, vérifiez votre courrier électronique et vos comptes en ligne : un document vous a peut-être été envoyé par voie électronique.

Voici quelques-uns des formulaires fiscaux que vous avez peut-être reçus :

W-2 de votre salaire ou de votre emploi salarié

1099-B pour les gains et pertes en capital sur vos placements

1099-DIV de votre maison de courtage ou de la société où vous possédez des actions pour les dividendes ou autres distributions de leurs investissements

1099-INT pour des intérêts supérieurs à 10 $ sur votre épargne dans une institution financière

1099-NEC de vos clients, si vous avez travaillé comme entrepreneur

1099-K pour les paiements de biens et de services via des plateformes tierces comme Venmo, CashApp ou Etsy. Le 1099-K est requis si vous avez effectué plus de 20 000 $ en plus de 200 transactions au cours de l’année. (L’année prochaine, le seuil de déclaration tombe à 600 $.) Mais même si vous n’avez pas obtenu de 1099-K, vous devez quand même déclarer tous les revenus que vous avez gagnés sur des plateformes tierces en 2022.

1099-Rs pour les distributions de plus de 10 $ que vous avez reçues pour une pension, une rente, un compte de retraite, un régime de participation aux bénéfices ou un contrat d’assurance

SSA-1099 ou SSA-1042S pour les prestations de sécurité sociale perçues.

« Sachez qu’il n’existe aucun formulaire pour certains revenus imposables, comme le produit de la location de votre propriété de vacances, ce qui signifie que vous êtes responsable de le déclarer vous-même », selon l’Illinois CPA Society.

Un moyen de toute dernière minute pour réduire votre facture fiscale 2022 : Si vous êtes admissible à apporter une contribution déductible d’impôt à un IRA et que vous ne l’avez pas fait l’année dernière, vous avez jusqu’au 18 avril pour cotiser jusqu’à 6 000 $ (7 000 $ si vous avez 50 ans ou plus). Cela réduira votre facture fiscale et augmentera votre épargne-retraite.

Relisez votre déclaration avant de la soumettre : Faites-le, que vous utilisiez un logiciel fiscal ou que vous travailliez avec un préparateur de déclarations de revenus professionnel.

De petites erreurs et oublis retardent le traitement de votre retour (et l’émission de votre remboursement si on vous en doit un). Vous voulez éviter des choses comme une faute de frappe dans votre nom, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro de dépôt direct ; choisir le mauvais statut de déclaration (par exemple, marié ou célibataire) ; faire une simple erreur mathématique ; ou en laissant un champ obligatoire vide.

Que faire si vous ne pouvez pas déposer votre déclaration avant le 18 avril : Si vous ne parvenez pas à déposer votre dossier d’ici mardi prochain, remplissez le formulaire 4868 par voie électronique ou sur papier et envoyez-le avant le 18 avril. Vous bénéficierez d’une prolongation automatique de six mois pour déposer votre dossier.

Notez cependant qu’une extension de dossier n’est pas une extension à payer. Des intérêts vous seront facturés (actuellement à 7 %) et une pénalité sur tout montant que vous devez encore pour 2022 mais que vous n’avez pas payé au 18 avril.

Donc, si vous pensez que vous devez encore de l’impôt – peut-être avez-vous eu des revenus en dehors de votre travail pour lesquels l’impôt n’a pas été retenu ou si vous avez réalisé un gain en capital important l’année dernière – évaluez le montant supplémentaire que vous devez et envoyez cet argent à l’IRS d’ici mardi. .

Vous pouvez choisir de le faire par courrier en joignant un chèque à votre formulaire de demande de prolongation. Assurez-vous que votre enveloppe porte le cachet de la poste au plus tard le 18 avril.

Ou la voie la plus efficace consiste à payer ce que vous devez par voie électronique sur IRS.gov, a déclaré CPA Damien Martin, associé fiscal chez EY. Si vous faites cela, l’IRS note que vous n’aurez pas à déposer de formulaire 4868. « L’IRS traitera automatiquement une prolongation du délai de dépôt », note l’agence dans ses instructions.

Si vous choisissez de payer électroniquement directement depuis votre compte bancaire, ce qui est gratuit, sélectionnez « extension » puis « année fiscale 2022 » lorsque vous en avez la possibilité.

Vous pouvez également payer par carte de crédit ou de débit, mais des frais de traitement vous seront facturés. Cependant, cela peut devenir beaucoup plus coûteux que de simples frais si vous facturez votre paiement d’impôts mais ne payez pas intégralement votre facture de carte de crédit chaque mois, car vous payez probablement un taux d’intérêt élevé sur les soldes impayés.

Si vous ne pouvez pas payer intégralement ce que vous devez, l’IRS propose des options de plan de paiement. Mais il peut être judicieux de consulter d’abord un expert-comptable agréé ou un préparateur de déclarations de revenus qui est un agent inscrit pour vous assurer que vous faites le meilleur choix selon votre situation.

Si vous devez toujours des impôts sur le revenu à votre État, n’oubliez pas que vous devrez peut-être effectuer un exercice similaire consistant à demander une prolongation et à effectuer un paiement au service des recettes de votre État, a déclaré Martin.

Utilisez cet assistant fiscal interactif pour répondre aux questions de base que vous pourriez vous poser : L’IRS propose un « assistant fiscal interactif » qui peut vous aider à répondre à plus de 50 questions de base relatives à votre situation individuelle sur les revenus, les déductions, les crédits et d’autres questions techniques.

Si vous avez déjà produit votre déclaration, vous êtes probablement heureux de l’avoir dans le rétroviseur. Mais vous avez peut-être encore quelques questions sur ce qui nous attend.

Qu’en est-il de mon remboursement ? Si vous devez obtenir un remboursement, l’IRS l’envoie généralement dans les 21 jours suivant la réception de votre retour. Lorsque le vôtre arrivera, il pourrait être inférieur à celui de l’année dernière, même si votre vie financière n’a pas beaucoup changé. En effet, un certain nombre d’allégements fiscaux liés au Covid ont expiré.

Jusqu’à présent, le remboursement moyen versé était de 2 878 $ pour la semaine se terminant le 7 avril, en baisse par rapport aux 3 175 $ au même moment de la saison de dépôt de l’année dernière.

Vais-je être audité ? : Les raisons et les méthodes de contrôle d’un contribuable peuvent varier – et de nombreux contrôles n’aboutissent à « aucun changement », ce qui signifie que vous ne devez rien de plus à l’IRS. Mais une chose est commune à la grande majorité des déclarants américains : les taux de contrôle sont extrêmement faibles.

Pour les déclarants déclarant des revenus compris entre 50 000 et 200 000 dollars, seulement 0,1 % d’entre eux ont été audités en 2020, selon les dernières données de l’IRS. Même pour les déclarants à revenus très élevés, les taux de vérification étaient assez faibles : seulement 0,4 % pour ceux déclarant des revenus compris entre 1 et 5 millions de dollars ; 0,7 % pour ceux dont le revenu est compris entre 5 et 10 millions de dollars ; et 2,4 % pour les rendements dont les revenus sont supérieurs à 10 millions de dollars.

Pour l’avenir, le commissaire de l’IRS a noté lors d’un appel à la presse que l’agence utiliserait l’argent de la loi sur la réduction de l’inflation pour renforcer ses efforts de conformité afin de se concentrer davantage sur l’audit des personnes à revenu élevé – définies comme gagnant 400 000 $ ou plus. Quant aux déclarants dont les revenus sont inférieurs à ce niveau, il a déclaré qu’il ne prévoyait aucun changement dans la probabilité qu’ils soient audités.