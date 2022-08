Jour de l’émancipation: les universitaires disent que des excuses pour l’esclavage sont nécessaires

Alors que les Canadiens célèbrent l’abolition de l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques ce lundi, des universitaires demandent au gouvernement fédéral de présenter des excuses pour le rôle du Canada dans l’asservissement des Noirs et des Autochtones.

Le 1er août marque le jour de l’émancipation au Canada, le jour de 1834 où la loi sur l’abolition de l’esclavage est entrée en vigueur dans tout l’Empire britannique, ce qui a conduit à la libération de plus de 800 000 Africains réduits en esclavage et de leurs descendants.

“Cela symbolise une journée de réflexion, une journée de commémoration”, a déclaré lundi à CTV News Channel, Afua Cooper, chercheuse principale du projet de recherche de trois ans sur le patrimoine afro-canadien, A Black People’s History of Canada.

“Nous réfléchissons à ces 188 années depuis que cet acte … est entré en vigueur le 1er août 1834, et nous réfléchissons au parcours des Noirs d’hier à aujourd’hui et aux luttes que nous avons traversées, et pas seulement aux luttes mais la résilience de cette communauté particulière. »

L’année dernière, la Chambre des communes a officiellement désigné le 1er août comme Journée de l’émancipation.

Le Premier ministre Justin Trudeau, dans un communiqué publié lundi, a déclaré qu’il invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l’histoire de l’esclavage et de la ségrégation au Canada, ainsi que sur ses effets durables.

“Nous devons reconnaître les vérités du passé et nous réengager jour après jour à combattre la haine anti-Noirs et le racisme systémique afin de construire un Canada meilleur et plus inclusif pour tous”, a-t-il déclaré.

Mais des excuses du gouvernement fédéral pour sa participation à l’esclavage, a déclaré Cooper, sont “absolument” nécessaires.

“C’est quelque chose que je demande depuis un moment maintenant, parce que l’asservissement des Africains s’est produit dans cet espace que nous appelons maintenant le Canada. Les Noirs ont donné leur travail, leur capital intellectuel à cet endroit depuis plus de 200 ans”, a-t-elle déclaré. .

Même après la libération des esclaves, Cooper a déclaré que “l’effet d’entraînement” de l’esclavage a persisté sous la forme de ségrégation raciale, comme dans les écoles, ce qui “réduit considérablement les opportunités de vie des Canadiens noirs”.

Cooper a noté que la dernière école ségréguée au Canada, située à Lincolnville, en Nouvelle-Écosse, n’a fermé qu’en 1983.

“Ce qui a été réinscrit dans l’ère post-esclavagiste est venu de ce qui s’est passé à l’ère de l’esclavage en termes de hiérarchie raciale qui s’est construite à cette époque”, a déclaré Cooper.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne