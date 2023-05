Jour de la Victoire: Ce n’était pas un défilé normal, beaucoup ayant adhéré au récit du Kremlin | Nouvelles du monde

Les défilés du Jour de la Victoire en Russie voient généralement des foules de gens s’aligner sur les principales artères de la ville, acclamant les chars au passage, les véhicules blindés et les systèmes antiaériens S-400 et, le favori des spectateurs, le redoutable missile balistique intercontinental YARS capable de livrer une charge utile nucléaire de fin du monde à travers le monde.

Le survol est un autre point culminant, avec le dernier épanouissement toujours le drapeau russe tricolore traînant dans le ciel.

Mais ce n’était pas un Jour de la Victoire normal.

Le public n’était pas autorisé à s’en approcher.

Cette fois-ci, le seul véritable potentiel de visionnement était si vous étiez à l’intérieur de la Place Rouge et c’est uniquement sur invitation.

Défilé réduit du Jour de la Victoire en Russie par rapport aux années précédentes

Normalement, les médias étrangers sont accrédités pour y filmer aussi, mais pas cette année.

Les Moscovites pouvaient assister au défilé alors qu’il sortait de la Place Rouge, mais il n’y en avait pas beaucoup à proprement parler.

4:22

La Russie organise un défilé « réduit » du Jour de la Victoire



Un peu plus de 50 pièces de matériel militaire, le seul réservoir exposé était l’historique T-34 ‘Victory Tank’ de la Seconde Guerre mondiale. Le trajet complet n’a duré que cinq minutes, le spectacle aérien ayant été annulé bien avant le jour de la Victoire lui-même.

Les badauds que nous avons rencontrés, une fois qu’ils avaient enfin trouvé un point de visionnage, semblaient optimistes quant au programme réduit.

« Cela a du sens car beaucoup de véhicules sont nécessaires en Ukraine », nous a dit Artyom.

« Cette année, ils ont tout fait avec tact »

Cela reflète le ton des chaînes de télégrammes nationalistes russes.

« Je dois avouer que j’avais peur que des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, si nécessaires dans la zone de guerre, traversent la Place Rouge », a écrit le correspondant militaire bien connu Alexander Kots. « Mais cette année, ils ont tout fait avec tact. »

Certes, ce sont généralement les plus patriotiques qui prennent la peine de se lever le matin pour voir ce qu’ils peuvent du défilé du Jour de la Victoire, mais l’humeur que nous avons rencontrée était nettement amère envers les médias étrangers.

« Vous n’êtes que de la propagande », « vous voulez dire des choses terribles sur notre président » et « dites la vérité » n’étaient que quelques-uns des commentaires qui nous étaient adressés. On l’entend de plus en plus.

Image:

Un système de missile balistique intercontinental russe YARS passe devant l’ambassade des États-Unis



Tant de gens ont acheté en gros le récit du Kremlin

Ce sont généralement les générations plus âgées qui ne se soucient pas de leur franc-parler.

C’est parce que tant de gens ont adhéré à la vente en gros du récit du Kremlin.

« Ce sont tous les trucs des États-Unis et de l’Ukraine », a déclaré Andrei de Rostov, retenant les jurons. « Nos grands-pères auraient dû mieux les achever, en 1945, pour que cela ne se produise pas maintenant. »

Image:

Des soldats russes marchent vers la Place Rouge. Photo : AP



Beaucoup de jeunes Russes refusent de parler

Les jeunes Russes ont tendance à être plus prudents.

Beaucoup refusent de parler. Un couple nous a dit qu’ils seraient expulsés de leur université s’ils le faisaient.

Une autre femme a dit qu’elle estimait que le militarisme n’avait pas sa place au 21e siècle étant donné la guerre en Ukraine et d’autres choses terribles.

Je lui ai demandé si elle craignait d’appeler cela une guerre.

« Ce n’est pas légal mais c’est le nom de ce qui se passe », a-t-elle répondu. Nous n’avons pas diffusé sa réponse.

Image:

Des Iskanders, des lanceurs mobiles de systèmes de missiles balistiques à courte portée, défilent pendant le défilé militaire. Photo : AP



‘Si [Ukraine] pourraient le faire à la même échelle, ils le feraient

Artyom a énuméré les trois tentatives d’assassinat qui ont vu des personnalités nationalistes ciblées et tuées depuis La mort de Daria Dugina l’été dernier.

Il y a eu une autre voiture piégée ce week-end au cours de laquelle l’écrivain bien connu Zakhar Prilepin a été pris pour cible, bien que ce soit son compagnon dans la voiture qui ait été tué.

Artyom était fâché que l’Ukraine et ses alliés occidentaux n’aient pas été dérangés par ces attaques.

Quand j’ai suggéré que cela pourrait être dû à l’ampleur et à la fréquence des frappes de missiles et d’UAV russes sur des cibles ukrainiennes, il a dit que les Ukrainiens bombardaient également des villes russes, dans des endroits comme Belgorod.

« Ce n’est pas tout à fait la même échelle, n’est-ce pas ? » J’ai demandé.

« S’ils pouvaient le faire à la même échelle, ils le feraient », fut la réponse.