Jour de la République 2023 : la génération Z rend hommage à la mère patrie, chante une chanson patriotique de Bollywood qui vous fera vous sentir comme un fier Indien

Fête de la République 2023 : Le Jour de la République 2023 est célébré en Inde et à cette occasion spéciale, l’équipe de Bollywood Life a parlé aux gens et a essayé de connaître leurs chansons patriotiques préférées. L’industrie de Bollywood a donné à l’Inde plus d’une chanson patriotique. Audition dont tout le monde se sent très fier. De ‘Mere Desh Ki Dharti’ à ‘Maa Tujhe Salaam’, il existe de nombreuses chansons de Bollywood qui sont sur les lèvres des gens jusqu’à ce jour. Alors sachons quel est le premier choix du public et comment les gens ont rendu hommage. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.