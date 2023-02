Jour de la marmotte : que prédisaient les marmottes pour 2023 ?

Choisissez votre combattant : édition marmotte.

Le 2 février est officiellement le jour de la marmotte au Canada et aux États-Unis, ce qui signifie que plusieurs marmottes «officielles» dans différentes régions se sont mobilisées pour prédire si les résidents endureront six semaines d’hiver misérables ou bénéficieront d’un printemps précoce. .

Le jour de la marmotte découle d’une superstition tenue par les immigrants allemands qui se sont installés en Pennsylvanie entre les 17e et 19e siècles. Dans l’Europe médiévale, les agriculteurs croyaient que si les hérissons sortaient de leurs terriers pour attraper des insectes, c’était le signe d’un printemps précoce. Lorsque les immigrants sont arrivés dans ce qui est devenu les États-Unis, le folklore des hérissons a été remplacé par des marmottes.

Selon la légende, si une marmotte voit son ombre le jour de la marmotte, l’hiver sera prolongé de six semaines. Pas d’ombre signifie un printemps précoce.

Alors, qu’ont prédit les marmottes le jour de la marmotte 2023 ? Voici ce que certaines des marmottes (et un humain) ont prédit jusqu’à présent, d’un océan à l’autre.

SHUBENACADIE SAM

Shubenacadie Sam est sortie de son terrier jeudi et a malheureusement vu son ombre. Elle a fait sa prédiction annuelle juste après 8 heures du matin au parc animalier de Shubenacadie à Shubenacadie, en N.-É.

Le compte Twitter de Sam a alerté le public sur sa prédiction et a averti de ne pas ranger les chapeaux ou les mitaines pour l’instant.

Sam a été la première marmotte à faire une prédiction pour 2023 en raison de sa présence dans le fuseau horaire de l’Atlantique.

WIARTON WILLIE

Dans une tournure, Wiarton Willie a contesté les prévisions de Sam en prédisant un printemps précoce. Willie, qui vit dans la péninsule South Bruce en Ontario, a émergé à 8 h 07 et n’a pas vu son ombre.

Le Willie de cette année est également à fourrure blanche, selon la légende locale. En 2021, alors Willie est décédé et une doublure qui n’avait pas la bonne teinte a été choisie pour remplacer l’animal. Maintenant, ce Willie est le remplaçant officiel et a la fourrure de couleur blanche.

LE QUÉBEC REMPLACE LA MARMOTTE… PAR UN ENFANT

Dans une tournure choquante des événements, le Québécois Fred la Marmotte est décédé et n’a pas été en mesure de remplir ses fonctions. La marmotte de neuf ans ne s’est pas réveillée lorsque les organisateurs sont allés le voir mercredi soir. RIP à Fred.

Mais sans héritier, un remplaçant de dernière minute a dû faire ses propres pronostics. Un enfant a été choisi pour représenter Fred à Val d’Espoir, au Québec, où la cérémonie a lieu chaque année.

L’organisateur de La Journée de Fred, Roberto Blondin, a choisi une marmotte en peluche dans la cabane en rondins de Fred et l’a remise à l’enfant, qui a alors décrété que le printemps serait retardé.

L’année prochaine, un nouveau Fred reviendra, dit Blondin.

PUNXSUTAWNEY PHIL

Six autres semaines d’hiver sont en route, selon Puxatawney Phil de Pennsylvanie.

Les prédictions de la marmotte dans la ville de Punxsutawney, située à environ 105 kilomètres au nord-est de Pittsburgh, sont un événement annuel qui attire des milliers de personnes.

Phil est sans doute la marmotte la plus autoritaire, sinon la plus célèbre, car Phils à travers l’histoire a fait des prédictions à Punxsutawney depuis 1887. Il a prédit l’hiver plus de 100 fois.



Avec des fichiers de la Presse canadienne et de l’Associated Press.