Même la pandémie COVID-19, ni la neige, n’ont pu empêcher Punxsutawney Phil de faire son travail mardi le jour de la marmotte.

La grande marmotte prédictive des conditions météorologiques ne pouvait pas être arrêtée, prévoyant six semaines supplémentaires d’hiver après avoir vu son ombre lors du spectacle annuel au Gobblerer’s Knob à Punxsutawney, en Pennsylvanie.

Au cours des 135 ans de tradition, c’est la 106e fois que Phil voit son ombre.

Alors que l’événement attire généralement des milliers de personnes dans l’arrondissement du comté de Jefferson au nord-est de Pittsburgh, les festivités de cette année étaient toutes virtuelles.

L’exception: une douzaine de membres du Phil’s « Inner Circle », un groupe d’hommes en haut de gamme qui organisent l’événement chaque année. Des découpes en carton de certains participants précédents ont été placées autour de la petite colline juste à l’extérieur de Punxsutawney.

Voici un aperçu de la célébration qui a pris pied aux États-Unis:

La tradition de l’ombre expliquée

Selon la tradition, Phil voyant son ombre est un signe que les six prochaines semaines apporteront un temps hivernal.

Si Phil ne voit pas son ombre, cela signifie un printemps précoce.

Groundhog Day n’est pas scientifique (en fait, les prévisions météorologiques de Punxsutawney Phil sont fausses la plupart du temps).

Si nous sommes honnêtes, cela défie même le bon sens.

La légende est simple: l’ombre de la marmotte le 2 février prédit la météo pour les six prochaines semaines, jusqu’au début du printemps.

Une journée ensoleillée signifie que la marmotte verra son ombre – cela est considéré comme un signe que les six prochaines semaines apporteront un temps hivernal. Une journée nuageuse signifie le contraire.

Qu’est-ce qui fait avancer Punxsutawney Phil?

À Punxsutawney, 1886 a marqué la première fois que Groundhog Day est apparu dans le journal local. L’année suivante a amené le premier trek officiel à Gobblerer’s Knob. Depuis lors, chaque année a vu une augmentation constante de la participation à la célébration de la part de personnes du monde entier.

C’est le même Punxsutawney Phil pendant les 135 années de la tradition, selon le Punxsutawney Groundhog Club. C’est plus de 15 fois plus long que l’extrémité supérieure de la durée de vie typique d’une marmotte. C’est une vieille marmotte.

Les membres du club disent qu’un régime spécial permet à la marmotte la plus célèbre de Pennsylvanie de revenir chaque année, selon groundhog.org.

Le cercle intérieur du club, 15 membres chargés de protéger et de perpétuer la légende de la grande marmotte prédictive du temps, affirment qu’ils le maintiennent immortel en lui donnant le « punch de la marmotte » chaque année.

À la fin de l’été, le club fait un trek vers Phil’s Stump au Gobblerer’s Knob pour lui donner son «Elixir of Life», disent les membres. L’élixir est fabriqué à partir d’une recette secrète et fournit à Phil la potion qui a soutenu sa longévité et sa jeunesse, ont-ils dit.

Les prédictions de Phil sur les années passées

La première observation officielle de l’ombre de Phil eut lieu en 1887, suivie de plusieurs années sans enregistrement officiel.

La première couverture de la première page a eu lieu en 1908, lorsque Phil a vu son ombre. En 1913, John Frampton fut le premier à prendre une photo pour le journal de Phil repérant son ombre.

Sa plus longue période de vision de son ombre est de 21 ans, entre 1913 et 1933. Sa plus longue séquence de ne pas voir son ombre – deux ans entre 2019 et 2020.

La seule fois où il n’a pas fait une apparition, c’est en 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale.