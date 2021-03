Alors que les sondages pré-électoraux suggèrent que le parti de droite de M. Netanyahu, le Likud, émergera comme le plus grand au prochain Parlement, on ne sait pas si son alliance plus large de partis juifs conservateurs, ultra-orthodoxes et ultranationalistes gagnera suffisamment de sièges pour former une majorité parlementaire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy