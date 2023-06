Jour de la Fondation du Bengale ? La leçon d’histoire de Mamata Banerjee pour le gouverneur

Le ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, s’est déchaîné aujourd’hui contre la décision du gouverneur de marquer le jour de la fondation de l’État. Se moquant de la déclaration du 20 juin comme « Jour de la fondation » du Bengale, elle a souligné que l’État était vraiment né comme une retombée douloureuse de la partition – une occasion gravée dans la mémoire de son peuple. « L’État n’a pas été fondé un jour particulier, et encore moins un 20 juin… la douleur et le traumatisme de la partition étaient tels que les habitants de l’État n’ont jamais commémoré un jour comme jour de la fondation depuis l’indépendance de l’Inde », a-t-elle écrit. dans une lettre au gouverneur CV Ananda Bose.

Se déclarant « stupéfaite et choquée » par la « décision unilatérale », elle a écrit que le processus de séparation du Bengale de l’État indivis du Bengale en 1947 « impliquait le déracinement de millions de personnes de l’autre côté de la frontière et la mort et le déplacement d’innombrables des familles » .

« L’économie du Bengale a été détruite et dévastée et l’État tronqué du Bengale occidental a également subi une perturbation soudaine des communications et des infrastructures… Depuis l’indépendance, nous, au Bengale occidental, ne nous sommes jamais réjouis, commémorés ou célébrés, aucun jour comme le jour de la fondation du Bengale occidental. Nous avons plutôt vu la partition comme le résultat du déchaînement de forces communautaires auxquelles il était impossible de résister à ce moment-là », a-t-elle ajouté.

La lettre mentionnait également que le gouverneur allait de l’avant avec les célébrations au Raj Bhavan malgré leur conversation téléphonique où il « avait admis que la décision unilatérale et non consultative de déclarer un jour particulier comme le jour de la fondation de l’État du Bengale occidental n’est pas justifiée ». « .

Si un événement est organisé à Raj Bhavan, il « peut au mieux être un programme d’un parti politique, motivé par la vendetta, mais pas du peuple ou de son gouvernement », a ajouté le ministre en chef.

Le 20 juin 1947 était la date à laquelle deux réunions d’ensembles distincts de législateurs à l’Assemblée du Bengale ont décidé si la présidence du Bengale ferait partie de l’Inde ou du Pakistan.

Le Parlement britannique a adopté la loi sur l’indépendance de l’Inde le 15 juillet 1947, sans aucune clarté sur les frontières des deux États qui se déchiraient – le Bengale et le Pendjab. Le prix de la Cyril Radcliffe Boundary Commission délimitant les frontières a été rendu public le 17 août, deux jours après l’annonce officielle de l’indépendance.