Jour de la Fed, audiences crypto, Nvidia

Mes 10 principales choses à surveiller mercredi 14 décembre 2022 1. Les contrats à terme sur actions américaines indiquent une ouverture relativement stable, alors que Wall Street attend de voir ce que la Réserve fédérale fera avec les taux d’intérêt mercredi après-midi à la fin de sa réunion de décembre. Le marché s’attend à une plus petite hausse des taux de 50 points de base après quatre augmentations consécutives de 75 points de base. La lecture de l’indice des prix à la consommation plus froide que prévu de mardi donne aux investisseurs l’espoir que l’inflation a vraiment tourné le coin. 2. L’échange de crypto-monnaie Binance s’est « stabilisé » et les dépôts « reviennent », déclare le PDG Changpeng Zhao. Il y a eu de nombreux retraits dans l’industrie des pièces numériques après l’effondrement de l’échange FTX et l’arrestation de son fondateur, Sam Bankman-Fried, pour fraude. Un jour après l’audience sur la cryptographie du comité des services financiers de la Chambre, c’est au tour du comité sénatorial des banques mercredi. 3. Les actions de Delta (DAL) augmentent dans le pré-marché après que la compagnie aérienne a augmenté ses estimations sur le bénéfice par action (EPS) du quatrième trimestre et de l’année entière. Delta voit un BPA de 1,35 $ à 1,40 $ contre 1 $ à 1,15 $ attendu. Les prévisions de BPA pour l’année 2022 : 3,07 $ à 3,12 $ contre 2,89 $ attendus. En revanche, JetBlue (JBLU) indique qu’il s’attend à ce que le chiffre d’affaires par siège-mille disponible du quatrième trimestre se situe dans la partie inférieure de sa fourchette d’orientation précédente. 4. Deutsche Bank relève son objectif de cours sur Club holding Nvidia (NVDA) à 170 $ par action contre 150 $ ; maintient la cote. Comme tout le monde, j’attends que la surabondance d’inventaire de puces de jeux vidéo se dissipe. 5. Deutsche Bank initie la couverture de Club holding Danaher (DHR) avec une cote d’achat et un objectif de cours de 310 $ par action. Les analystes ont également initié une couverture sur 9 autres sociétés des sciences de la vie, dont Thermo Fisher Scientific (TMO) avec un achat et un objectif de prix de 620 $. 6. Argus Research et Deutsche Bank relèvent les objectifs de prix du fabricant de bière Corona Constellation Brands (STZ) à 295 $ par action au lieu de 270 $ et à 249 $ au lieu de 244 $, respectivement. Argus conserve STZ comme achat. Deutsche Bank garde une mainmise sur STZ. 7. Goldman Sachs réduit son objectif de cours sur Tesla (TSLA) à 235 $ par action contre 305 $, mais conserve une note d’achat. Les analystes y ont réduit les estimations du bénéfice par action pour l’exercice 2023. Pendant ce temps, il y a aussi un rapport du Wall Street Journal sur les investisseurs de TSLA exprimant des inquiétudes concernant l’accent mis par Elon Musk sur Twitter. 8. Jefferies relève son objectif de cours sur Netflix (NFLX) à 310 $ par action au lieu de 250 $ ; maintient la cote. Les analystes citent comme catalyseurs la répression des mots de passe du service de streaming et le nouveau niveau publicitaire. 9. Wells Fargo relève son objectif de cours sur Goldman Sachs (GS) à 400 $ par action contre 380 $ ; conserve une cote de surpondération (achat). Les analystes là-bas ont réduit les estimations du BPA du quatrième trimestre, mais ont laissé les estimations pour l’année 2023 et 2024 seules. 10. Dans une note, Morgan Stanley dit ne pas s’inquiéter de la concurrence pour l’App Store d’Apple (AAPL). Pendant ce temps, UBS affirme que les temps d’attente pour les nouveaux iPhones s’améliorent. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, DHR, STZ et AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

