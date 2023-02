Jour de la date limite de la Premiership écossaise: Nicolas Raskin, Tony Watt, Ethan Erhahon et plus figurent dans notre tour d’horizon | Nouvelles du football

Les Rangers ont scellé la signature de Nicolas Raskin le jour de la date limite après que le Celtic ait terminé ses activités au début de la fenêtre de transfert de janvier.

Raskin, 21 ans, qui a marqué une fois en 18 matchs cette saison pour le Standard de Liège, signé pour un montant non divulgué sur un contrat à long terme devenir la deuxième recrue de Michael Beale après l’arrivée de Todd Cantwell.

Il était l’une des principales cibles du manager pendant cette fenêtre de transfert et il est entendu que les Rangers ont vu la concurrence de plusieurs clubs à travers l’Europe pour le joueur.

Il s’agissait d’un départ pour celtique avec le prêt d’Oliver Abildgaard annulé alors qu’il signait pour Hellas Verona pour le reste de cette saison.

Le milieu de terrain danois n’a fait que neuf apparitions pour l’équipe d’Ange Postecoglou après avoir rejoint l’été et le arrivée de Tomoki Iwata l’a poussé plus loin hors de l’image.

Image:

Oliver Abildgaard n’a pas eu d’impact au Celtic





Aberdeen s’est séparé du manager Jim Goodwin samedi, mais était le club le plus occupé lors de la dernière journée avec deux joueurs se joignant alors que deux partaient en prêt.

Le gardien de l’Ajax Jay Gorter a signé un prêt pour affronter son compatriote néerlandais Kelle Roos, actuellement blessé, et Joe Lewis.

Image:

Anthony Stewart a quitté Aberdeen en prêt





Le défenseur Angus MacDonald a également déménagé à Pittodrie depuis Watford jusqu’à la fin de la saison et pourrait faire ses débuts contre St Mirren à Pittodrie mercredi.

L’attaquant Dilan Markanday était la sixième et dernière signature des Dons en janvier alors qu’il était prêté par Blackburn Rovers.

Le capitaine Anthony Stewart a rejoint MK Dons jusqu’à la fin de la saison, Vicente Besuijen rejoignant Excelsior Rotterdam en prêt, l’équipe d’Eredivisie conservant la possibilité de signer l’attaquant de manière permanente à la fin de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tony Watt admet que la chance de jouer à nouveau sous Stephen Robinson était sa raison de déménager à St Mirren en prêt de Dundee United jusqu’à la fin de la saison



Saint Mirrenentre-temps, signé Dundee United l’attaquant Tony Watt prêté jusqu’à la fin de la saison avec le défenseur Thierry Small quittant Everton jusqu’à l’été.

Le milieu de terrain Ethan Erhahon a quitté le club de Paisley pour Lincoln City.

Erhahon avait été un joueur clé pour l’équipe de Stephen Robinson cette saison, mais le club a décidé de le vendre pour 300 000 £ plutôt que de le voir partir gratuitement cet été.

United a fait un ajout le dernier jour avec le défenseur Loick Ayina transféré à Tannadice en prêt de Huddersfield.

Image:

Kevin Nisbet (R) a choisi de rester à Hibs tandis que Ryan Porteous est parti pour Watford





Hibernian a retenu l’intérêt de l’attaquant Kevin Nisbet alors que Lee Johnson a ajouté à son équipe avec l’attaquant de 21 ans Matthew Hoppe prêté par Middlesbrough jusqu’à la fin de la saison.

Le club d’Easter Road a accepté une offre pour Nisbet de Millwall plus tôt en janvier, mais l’international écossais a changé d’avis avant de voyager vers le sud pour terminer son déménagement.

Comté de Ross a ajouté son troisième attaquant de fenêtre avec Simon Murray rejoignant les leaders du championnat Queens Park pour un contrat permanent.

Saint-Johnstone a fait sa seule signature en janvier le dernier jour avec l’attaquant Zak Rudden prêté par Dundee.

Image:

Kyle Lafferty en était à son deuxième passage à Kilmarnock





Kilmarnock a annoncé que “à regret” l’attaquant nord-irlandais Kyle Lafferty avait quitté le club d’un commun accord.

Le joueur de 35 ans – qui est revenu à Rugby Park pour un deuxième séjour il y a un an – a inscrit trois buts en 17 matchs cette saison.

Il est récemment revenu d’une interdiction de 10 matchs pour un commentaire sectaire à un fan alors qu’il était en service international.

L’attaquant Oli Shaw a également quitté Rugby Park pour rejoindre Barnsley pour un contrat de deux ans et demi pour un montant non divulgué.

Motherwell l’a laissé tard, ajoutant deux joueurs dans la dernière heure de la fenêtre.

L’attaquant Jack Aitchison a signé un transfert gratuit de Burnley jusqu’à la fin de la saison, l’arrière James Furlong étant prêté par Brighton.

Sondre Solholm a quitté Fir Park pour l’équipe norvégienne Odd et Connor Shields a rejoint Queens Park en prêt.

