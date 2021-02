Au cours de la dernière décennie, la veille de la Saint-Valentin est devenue une fête pour les femmes pour célébrer les femmes et leurs copines: la fête de Galentine.

Mais avec une pandémie en cours nécessitant une distanciation sociale, les célébrations de la fête de Galentine seront différentes cette année.

Dîner au restaurant est généralement une grande partie de la célébration. Et bien que certaines régions du pays aient ouvert des restaurants à l’intérieur et à l’extérieur avec des restrictions, beaucoup aux États-Unis continuent de limiter les contacts avec les personnes en dehors de leur famille immédiate jusqu’à ce que les vaccins COVID-19 soient plus largement disponibles.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la fête de Galentine et comment célébrer avec vos filles sans sortir au restaurant:

Quand est la fête de Galentine? Qu’est-ce que c’est?

La fête de Galentine est célébrée le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. C’est une journée pour laisser les maris, petits amis et autres personnes importantes à la maison et se réunir avec d’autres femmes pour célébrer les amitiés féminines – généralement autour d’un brunch arrosé.

Qui a inventé le jour de Galentine?

La Journée de Galentine a été présentée pour la première fois aux médias grand public en 2010 par la série télévisée NBC «Parks and Recreation».

L’épisode, appelé à juste titre «Galentine’s Day», met en vedette la protagoniste de l’émission Leslie Knope, interprétée par l’ancienne star de SNL Amy Poehler, alors qu’elle organise un petit-déjeuner rempli de gaufres pour célébrer les dames de sa vie.

Bien que l’épisode ait été diffusé au cours de la deuxième saison de la série, la tradition de Galentine’s Day a survécu à l’émission, qui a arrêté la production en 2015.

Quels sont les moyens sûrs de vivre une pandémie?

Vous n’avez pas à manger pour célébrer. Voici quelques idées:

Happy Hour virtuel: Son agenda suggère de rassembler vos amis lors d’un appel Zoom, de créer l’ambiance avec de la bonne musique et de préparer et de partager à tour de rôle vos cocktails préférés.

Soirée pyjama : « Vous avez probablement passé la majeure partie de l'année passée en pyjama », écrit Good Housekeeping. Le magazine suggère donc de mettre vos pyjamas les plus confortables pour célébrer avec vos amis virtuellement ou en personne. Si vous choisissez ce dernier, n'oubliez pas de respecter les restrictions de rassemblement de votre ville et de votre état et limitez votre groupe à un petit groupe d'amis.

Cuire / Cuire au four : Si vous avez passé du temps pendant la pandémie à cuire du pain au levain et à suivre des recettes TikTok, cela pourrait être l'occasion idéale de montrer vos compétences – et de voir ce que vos amis ont cuisiné. Dans un bake off virtuel, vous pouvez remettre des récompenses aux plus beaux plats sans avoir à vous soucier de leur goût.

Peinture et siroter la nuit: Entrez en contact avec votre côté créatif en saisissant des fournitures de peinture et en trouvant une image d'inspiration, suggère Cosmopolitan. Cette idée sera tout aussi amusante virtuellement si vous vous sentez plus à l'aise de l'héberger via Zoom. N'oubliez pas une bouteille de votre vin préféré.

