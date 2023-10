Jour de décision de la NWSL : Megan Rapinoe marque deux fois pour propulser Reign en séries éliminatoires

Megan Rapinoe a marqué deux buts en trois minutes lors de la victoire 3-0 d’OL Reign chez les Red Stars de Chicago pour terminer quatrième de la NWSL, s’assurant ainsi une place en séries éliminatoires lors de la dernière journée de la saison régulière.

Jess Fishlock a ajouté un but à la 59e minute pour le Reign, qui a assuré au moins un match supplémentaire à domicile au Lumen Field de Seattle lors de la dernière saison de Rapinoe.

San Diego Wave a terminé premier de la ligue et bénéficie d’un laissez-passer pour le premier tour des séries éliminatoires. Jaedyn Shaw et Alex Morgan ont marqué pour donner à San Diego une victoire 2-0 contre le Racing Louisville dimanche, remportant le NWSL Shield pour le meilleur bilan de la ligue.

Sophia Smith de Portland a remporté le Soulier d’Or, terminant avec 11 buts.

Huit équipes sont entrées dimanche en lice pour les quatre places restantes en séries éliminatoires, chaque match de la NWSL commençant simultanément lors de ce que l’on appelle le « jour de décision ». The Reign, North Carolina Courage, Angel City et Gotham ont obtenu les quatre dernières places.

Les séries éliminatoires s’ouvrent vendredi avec Angel City au Reign. Le vainqueur jouera à San Diego le 4 novembre en demi-finale. Le vainqueur du quart de finale de dimanche entre Gotham et les Courage en Caroline du Nord accédera à une demi-finale à Portland contre les Thorns. La finale aura lieu à San Diego le 11 novembre.

Devant 30 312 supporters au Snapdragon Stadium de San Diego, Shaw a dribblé plusieurs joueurs et s’est glissée dans le coin droit à la 26e minute pour marquer son sixième but cette saison. Morgan a marqué du haut de la surface de réparation à la 47e.

« Cela signifie simplement le monde. Nous sommes entrés dans ce match en agissant comme si nous faisions notre travail et avions un peu de chance, alors nous y arriverions », a déclaré Morgan. « J’ai l’impression que nous avons dominé du début à la fin. C’était vraiment un match complet pour cette équipe et je suis vraiment fier de cette équipe.

Portland est entré dans le week-end à la première place mais a perdu 5-1 à Angel City et a terminé deuxième. Hina Sugita a inscrit le but de Portland à la 79e minute.

Les Thorns ont réussi à faire entrer Smith dans le match pendant 30 minutes alors que l’attaquante poursuivait son retour d’une entorse du ligament collatéral médial droit subie le 27 août.

Le but de Tyler Lussi à bout portant à la 25e minute après un centre a donné au Courage une victoire 1-0 contre le Washington Spirit, remportant la troisième place à la Caroline du Nord et éliminant le Spirit. Trinity Rodman a reçu un carton rouge pour un défi dangereux à la 23e minute. Initialement jugé comme un carton jaune, le plaquage a été élevé au rouge après un examen du VAR.

#WASvNC Le carton jaune de Trinity Rodman élevé au rang de carton rouge après examen du VAR Les cartons rouges d’aujourd’hui entraînent une suspension des séries éliminatoires pic.twitter.com/5Zejvh15HB – Taylor Vincent (@tayvincent6) 15 octobre 2023

Angel City est passé de la huitième à la cinquième place devant une salle comble de 22 000 personnes au BMO Stadium de Los Angeles, gagnant ainsi une place en séries éliminatoires lors de sa deuxième saison. Mary Alice Vignola a marqué à la 36e et Scarlett Camberos à la 38e. Après le but de Savannah McCaskill à la 47e minute, Sydney Leroux a marqué un coup de pied de bicyclette à la 51e et Jun Endo a ajouté un but à la 80e.

Angel City a perdu une fois en 11 matches de championnat depuis que l’entraîneur-chef par intérim Becki Tweed a pris ses fonctions le 14 juin.

« Ça a été une année difficile, et je pense que c’est ce que tout le monde attendait, une performance dominante d’Angel City », a déclaré Leroux. «Je suis tellement heureuse d’avoir pu participer à cela et de le faire à la maison. Maintenant, nous sommes en séries éliminatoires et il y a des larmes et tout le reste. Aujourd’hui, c’était incroyable. Vous traversez des moments difficiles, puis vous avez un jour comme aujourd’hui et vous vous dites : « OK, tout cela en vaut la peine. »

Gotham est passé de la quatrième à la sixième place, perdant une avance de deux buts lors d’un match nul 2-2 à domicile contre le Kansas City Current, déjà éliminé. Gotham a construit son avance grâce aux buts de Midge Purce à la sixième minute et de Yazmeen Ryan à la 15e à la Red Bull Arena, puis a concédé à Alexa Spaanstra à la 26e minute et a abandonné un but contre son camp de Jenna Nighswonger à la 36e minute.

Ali Krieger de Gotham a joué 90 minutes lors de son dernier match de saison régulière avant de prendre sa retraite à la fin de la saison, devenant ainsi l’un des quatre joueurs à enregistrer 15 000 minutes NWSL. Elle a été honorée lors d’une cérémonie d’après-match.

« Honnêtement, cela a été tellement bouleversant de la manière la plus positive. Tout l’amour et le soutien ont été – honnêtement, je suis sans voix parce que vous ne réalisez pas à quel point vous avez eu un impact sur toutes ces personnes au cours des années où j’ai joué », a déclaré la double vainqueur de la Coupe du Monde Féminine avec » a déclaré l’équipe nationale américaine. « C’est tellement gratifiant de voir tous les retours positifs et l’amour que j’ai reçu rien qu’en pratiquant le sport que j’aime. »

Orlando Pride a battu Houston Dash 1-0 sur le penalty de Marta à la 87e minute et a grimpé à la septième place. Bien qu’à égalité de points avec Gotham, la Pride a raté les séries éliminatoires en raison de son différentiel de buts de moins un – le premier bris d’égalité des séries éliminatoires.