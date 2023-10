Il y a certaines choses que nous savons sur les séries éliminatoires de la Coupe MLS, qui débutent la semaine prochaine. On connaît la plupart des équipes de la Conférence Est, dont un superbe FC Cincinnati, qui sera sur le terrain. Nous savons que Lionel Messi et l’Inter Miami CF ne le feront pas, l’une des six équipes de la ligue éliminées avant le dernier match de la saison. Et nous savons que beaucoup de choses seront décidées samedi, le jour de la décision.

Si chaque match compte au classement, celui-ci se résume souvent à 34 matchs pour les équipes, et cette année ne fait pas exception. Même si le trou était trop grand pour que le Miami de Messi puisse le creuser et que les autres gros dépensiers du Toronto FC aient été éliminés encore plus longtemps, il y a encore beaucoup de drames et de puissance de star qui se battent pour une place lors de la dernière journée.

Cinq places pour les séries éliminatoires sont encore indécises, les deux conférences voyant également les meilleures équipes se battre pour la tête de série, en particulier une place dans le top quatre qui signifie l’avantage du terrain au moins au premier tour.

Les choses auraient été encore plus confuses ces dernières années, mais une autre refonte du format signifie que neuf équipes de chaque conférence seront retenues, au lieu de sept comme l’année dernière. Les huitième et neuvième places de chaque conférence doivent jouer un match Wild Card en milieu de semaine en seulement quatre jours pour déterminer qui rencontrera la tête de série n ° 1 de la conférence dans la série des trois meilleurs du premier tour.

Qui jouera pour avoir le privilège de rencontrer Cincy ?

Dans le passé, il n’y aurait pas eu de drame lors de la dernière journée dans l’Est, où les sept meilleures équipes sont déjà désignées. Mais cette année, cinq équipes sont mathématiquement encore en lice.

L’un de ces cinq, le CF Montréal, contrôle son propre destin. L’équipe canadienne occupe le huitième rang avec 41 points, même si elle a perdu quatre matchs de plus (16) qu’elle n’en a gagnés (12). Ajoutez au total des victoires une victoire contre le Columbus Crew et l’équipe de Hernán Losada continuerait à jouer.

Alors que les Red Bulls de New York ont ​​un point de retard et sont actuellement exclus des séries éliminatoires, ils contrôlent probablement eux aussi leur propre destin. Une victoire contre le Nashville SC permettrait aux Red Bulls d’accéder aux séries éliminatoires à condition que le Chicago Fire n’obtienne pas également une victoire et ne le fasse pas avec une marge de sept buts de plus que celle des Red Bulls. Les deux équipes ont cependant besoin d’une victoire à l’extérieur, les Red Bulls ayant un bilan de 3-8-5 en tant que visiteurs à Nashville, tandis que Chicago se rend au New York City FC avec un bilan légèrement meilleur de 4-9-3 sur la route. .

Il est peu probable que le NYCFC continue de jouer, mais il le pourrait très bien. Avec une victoire dans ce match contre le Fire, les Pigeons auraient 41 points, ce qui est suffisant pour se faufiler si les Red Bulls perdent également et si le Charlotte FC tombe face à un Inter Miami prêt à récupérer Messi. Le vainqueur de la Coupe du Monde a raté le match de milieu de semaine de l’équipe, reporté en raison de la course au titre de la Coupe des Ligues de l’Inter, jouant avec l’Argentine, mais se dit prêt à y aller : Mauvaise nouvelle pour une équipe de Charlotte qui a fait match nul 2-2 alors même que Miami a raté non seulement Messi mais une poignée d’autres internationaux. Pourtant, la Couronne sait aussi qu’avec une victoire à domicile et d’autres résultats satisfaisants, elle pourrait participer.

Le nombre de victoires, au premier bris d’égalité, joue contre Charlotte et pourrait jouer contre le NYCFC. En cas de match nul des Red Bulls et de victoire du NYCFC, les Red Bulls auraient l’avantage même sur le même nombre de points. Cela joue en faveur de Montréal.

Les fans du chaos pourraient encourager Montréal à perdre et les Red Bulls, Fire et Charlotte feraient match nul. Cela mettrait quatre équipes sur 41 points. Dans ce scénario, ce serait Montréal qui accueillerait le match Wild Card, obtenant ainsi la huitième place grâce à sa douzaine de victoires. Les Red Bulls termineraient neuvième, sautant une équipe de DC United qui est inactive ce week-end mais ne peut pas rester à la neuvième position où elle occupe actuellement.

Les deux premières têtes de série sont fixées et l’avantage du terrain qui revient aux quatre premières est pratiquement hors de portée. La Révolution de la Nouvelle-Angleterre pourrait dépasser Columbus avec une victoire sur l’Union de Philadelphie, tête de série n°3. Cincinnati et Orlando City SC sont bloqués aux premier et deuxième rangs.

L’Ouest sauvage et sauvage

Dans l’Ouest, cinq équipes se disputent trois places. Les Portland Timbers, le FC Dallas et les San Jose Earthquakes sont tous au-dessus de la ligne de coupure, et l’un d’entre eux terminera avec une place garantie au premier tour plutôt que d’avoir à se rendre au concours Wild Card.

Les Earthquakes de San Jose sont l’une des cinq équipes en lice pour les trois places restantes en séries éliminatoires dans la Conférence Ouest. Darren Yamashita-USA TODAY Sports

Ils se sentiront aussi bien qu’une équipe peut le faire le jour de la décision sans qu’une place en séries éliminatoires soit déjà décrochée, sachant tous qu’une victoire assurera leur place dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS. Ils savent également que leurs seuls concurrents, le Sporting Kansas City et Minnesota United, s’affrontent. Un match nul dans ce match permettrait à ce trio de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Cependant, tout autre résultat pourrait rendre les choses délicates.

Le Sporting KC se cache à la 10e place avec 41 points mais compte 11 victoires critiques, une de plus que le FCD ou San Jose. Le Minnesota est à égalité avec ces équipes avec 10 victoires. Cela signifie qu’une victoire du SKC ou du Minnesota United, associée à un match nul du FCD ou de San Jose, verrait ce dernier sauter.

La solution pour ces équipes est simple. Le FCD doit battre le LA Galaxy éliminé sur la route. San Jose a besoin d’une victoire à domicile contre l’Austin FC, qui est également éliminé. Portland a l’avantage de contourner la Wild Card et un match à domicile, mais la victoire nécessaire pour assurer sa place en séries éliminatoires n’est pas une garantie contre le Houston Dynamo, quatrième tête de série.

En ce qui concerne les classements, la course est serrée.

Houston se lance dans ce match contre un Portland désespéré avec seulement deux victoires à l’extérieur cette saison. Avec 48 points et avec le Real Salt Lake et les Whitecaps de Vancouver à un point avec 47, le Dynamo pourrait se retrouver sans un avantage crucial sur le terrain au premier tour. Une seule équipe a remporté plus de matchs à domicile que Houston cette saison. RSL affrontera les Colorado Rapids, derniers sur la route, tandis que Vancouver accueillera une équipe du LAFC qui espère obtenir un résultat pour assurer la deuxième tête de série devant les Sounders de Seattle, qui se trouvent à seulement un point derrière.

Personne ne peut rattraper le St. Louis City SC, qui lors de sa saison inaugurale a réussi à récolter 56 points avec 17 victoires et tentera de se qualifier pour les séries éliminatoires en beauté en battant les Sounders à domicile.

Ces équipes savent, avant le jour de la décision, qu’elles participeront aux séries éliminatoires et auront une chance de se qualifier pour la Coupe MLS. Les autres équipes n’ont pas cette chance. Pour les supporters de ces clubs, ce sera un samedi angoissant. Pour tous les autres, le tableau complet se présentera de manière passionnante.