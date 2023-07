Jour après le chagrin, Astros rend la pareille aux anges

ANAHEIM, Californie – Un par un, la ligne de réception s’est développée près du casier de Grae Kessinger, interrompant le silence à l’intérieur d’un club-house décalé samedi soir. Mauricio Dubón a encouragé une recrue abattue qui a commis une erreur désastreuse lors d’une défaite dévastatrice. L’entraîneur de banc Joe Espada a enroulé son bras autour de l’épaule de Kessinger pour montrer son soutien. L’entraîneur de première base Omar López a dépassé son casier, a attiré l’attention de Kessinger et a levé deux fois son poing, projetant que cela aussi passerait.

L’adversité était arrivée pour un club toujours conditionné à l’affronter. Aucune métrique ne peut le prouver, mais la défaite 13-12 de samedi a peut-être piqué plus que n’importe quel revers au cours de la renaissance de sept ans de cette franchise. Houston a perdu des avances de six et trois, a perdu son as et son arrêt-court de départ sur blessure et a perdu trois matchs derrière les Rangers du Texas dans la Ligue américaine de l’Ouest. L’erreur de lancer de Kessinger sur un double jeu sur mesure a permis aux Angels de marquer le point gagnant.

« J’ai été dans quelques clubs différents, mais ici, on s’attend à gagner et nous sommes la meilleure équipe chaque jour », a déclaré Phil Maton, l’homme sur le monticule lorsque Kessinger a commis l’erreur.

« Nous venons ici et, peu importe ce qui s’est passé hier soir, nous avons remporté la Série mondiale l’année dernière et nous sommes la meilleure équipe de baseball. C’est juste notre mentalité.

Peu de choses sur les 93 premiers matchs des Astros ont donné une telle impression. Trois membres de la rotation de départ sont blessés ainsi que deux de leurs meilleurs frappeurs. Des joueurs comme Kessinger sont dans des situations difficiles que peu auraient pu imaginer il y a quatre mois. La profondeur organisationnelle est poussée à sa limite, mais cette philosophie – et cette attente – existe toujours pour quiconque porte un uniforme Astros.

« Nous avons des joueurs gagnants », a déclaré Alex Bregman. « Hier soir, Grae a lancé une balle. Cela arrive tout le temps dans ce jeu. Revient aujourd’hui, gros doublé sur le mur et a un énorme au bâton en neuvième manche pour obtenir le point égalisateur sur la base. Tout au long de la formation, ce sont des gars qui savent rivaliser et faire les petites choses correctement. Quand nous faisons bien les petites choses, nous sommes sacrément difficiles à battre.

Vingt heures après leur pire défaite de la saison, les Astros ont remporté leur plus belle victoire. Une formation sans Jose Altuve, Yordan Alvarez et Jeremy Peña a marqué huit fois et frappé cinq circuits dans les trois dernières images pour effacer un déficit de quatre points. Le releveur le plus décrié de l’enclos des releveurs a remporté la victoire et Maton, son membre le plus surmené, a assuré l’arrêt – cette fois grâce à une défense éblouissante derrière lui. La victoire 9-8 de Houston l’a maintenu à moins de trois matchs des Rangers dans l’AL West et a assuré une série où deux équipes se sont combinées pour marquer 54 points et frapper 14 circuits.

Kessinger a commencé à la place de Peña, a récolté deux coups sûrs et a traversé lors du match nul sur le gigantesque circuit de neuvième manche de Bregman contre le releveur des Angels Jaime Barria. Bregman et Kyle Tucker ont réussi des circuits consécutifs contre Barria en neuvième manche et ont terminé le match avec quatre coups sûrs chacun. Le voltigeur central Chas McCormick a ajouté deux circuits, gonflant son OPS à 0,887 après 186 présences au bâton.

« Nous avons traversé beaucoup de choses », a déclaré McCormick. « Cette équipe est en séries éliminatoires depuis (six) années consécutives. Nous avons été dans beaucoup de matchs serrés. Ce n’est pas nouveau. Nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup augmenté et nous savons comment naviguer dans l’adversité. C’était cool de voir notre équipe faire ça aujourd’hui. Cela en dit long sur la façon dont nous jouons tous les jours et sur notre importance. C’est ce que nous avons montré aujourd’hui.

Tel est le séparateur entre Houston et tous ses challengers. L’expérience n’a pas de substitut, surtout lorsque les enjeux augmentent. En octobre dernier, McCormick a réussi la prise de sa vie dans le champ central pour sauver un match de la Série mondiale dans sa ville natale, donc regarder un déficit de quatre points lors d’un match à la mi-juillet ne l’affectera pas.

McCormick a réduit l’écart avec un circuit de deux points en huitième manche contre Carlos Estévez, plus proche des Angels. Le manager des Angels, Phil Nevin, a convoqué son All-Star une manche tôt dans l’espoir de naviguer au milieu de l’ordre de Houston. Bregman a commencé avec un simple pour déjouer le plan. McCormick a allumé une balle rapide sur la moitié intérieure pour la faire piquer.

« La pression peut casser un tuyau », a déclaré le directeur d’Astros Dusty Baker, « mais si vous maintenez cette pression sur eux. … Les choses n’allaient pas dans notre sens pendant la majeure partie de ce match de baseball. Nous les avons surpassés. Nous avons laissé beaucoup de coureurs en position de marquer, mais c’est difficile de gagner un match de championnat. »

Baker est entré dans l’après-midi dans un endroit presque impossible. Ses quatre releveurs à effet de levier – Maton, Bryan Abreu, Hector Neris et Ryan Pressly – ont fait au moins 41 apparitions lors des 93 premiers matchs de l’équipe. Tous les quatre ont également lancé vendredi et samedi. Prendre une avance tôt semblait idéal.

Au lieu de cela, Houston a réussi deux coups sûrs lors de ses 11 premiers présences au bâton avec des coureurs en position de marquer. Le partant en difficulté Cristian Javier, qui n’avait pas terminé cinq manches depuis le 15 juin, s’est en quelque sorte frayé un chemin jusqu’à cinq dimanche. Javier a cédé trois points, en a retiré sept et a montré au moins un peu d’espoir que ses luttes en première mi-temps se soient apaisées. Baker l’a retiré après 91 lancers en faveur de Joel Kuhnel, une acquisition commerciale de mi-saison qui est Astro depuis un mois. Après le match, Baker ne semblait même pas sûr de savoir comment prononcer son nom de famille.

Kuhnel a obtenu cinq retraits avant que Baker ne soit confronté à un autre choix. Il est conscient de la place des Astros au classement de la Ligue américaine de l’Ouest, mais ne peut continuer à mettre ses lanceurs en danger tout en essayant de gagner du terrain. Ainsi, dans la septième manche d’un match nul, la porte de l’enclos des releveurs s’est ouverte pour le seul homme qui ne devrait pas renifler une situation à fort effet de levier. Le deuxième lancer de Rafael Montero a frappé Mickey Moniak au poignet.

Le cinquième à Taylor Ward a divisé l’écart de terrain au centre droit et a permis à trois points de marquer. Montero a accordé 20 coups sûrs supplémentaires en 39 manches 2/3. Son ERA est de 6,58. Seuls trois releveurs sont entrés dimanche avec un plus haut. Baker n’avait que Ryne Stanek, Seth Martinez et, apparemment, Maton laissé disponible pour lancer.

Maton avait fait 43 apparitions lors des 93 premiers matchs de Houston. Il a lancé trois lancers vendredi et neuf samedi, mais n’était disponible que dimanche si l’équipe égalisait ou prenait les devants en neuvième manche. Pour préserver son bras, Maton a dit à l’entraîneur adjoint des lanceurs Bill Murphy qu’il ne lancerait dans l’enclos des releveurs que si un coureur atteignait la base. Le frappeur de pincement Bligh Madris a travaillé une marche et Kessinger a frappé un simple, envoyant Maton au caoutchouc.

Deux groundouts ont envoyé Kessinger au deuxième but et Bregman au marbre. Il est entré dans le match de dimanche avec deux coups sûrs supplémentaires lors de ses 52 dernières apparitions au marbre et un OPS disgracieux de 0,718.

« Il est proche depuis un moment, entre et sort », a déclaré Baker. «Mais le gars a tellement confiance. C’est un broyeur. Il continue de moudre, ce qui est tout ce qui compte pour frapper. Vous êtes à un coup d’une bonne séquence.

Pour commencer la batte, Barria a accroché un curseur. Bregman l’a matraqué pour un home run de deux points égalant le match. Tucker était sur le point d’en ajouter plus. Il s’est réveillé dimanche 5 pour 10 à vie contre Barria. Quatre de ces coups sûrs étaient des circuits. Le gaucher Aaron Loup est apparu prêt dans l’enclos des releveurs des Angels, mais Nevin a permis à Barria d’affronter le frappeur gaucher Tucker. Il a martelé une balle rapide à 437 pieds dans les bons sièges du terrain.

Le coup de circuit en solo a donné à Maton un coussin de deux points. Shohei Ohtani y a tranché avec un home run en solo, offrant un étrange rappel de samedi soir. Ohtani a commencé l’implosion de la neuvième manche de Houston avec un tir en solo contre Pressly.

Dimanche, Moniak a suivi Ohtani avec un ballon volant qui a parcouru 95 pieds et n’a pas quitté le champ intérieur. Le bêtisier a atterri derrière le monticule du lanceur, où Dubón n’a pas pu le corral. Baker a déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel coup sûr depuis que son coéquipier des Dodgers, Steve Yeager, en avait frappé un au milieu des années 70.

« J’étais comme ‘Oh non, s’il te plaît, ne laisse pas ça se reproduire' », a déclaré Baker. « Cela s’est passé de la même manière qu’hier soir – Ohtani les ramène dans le match avec un circuit et j’étais comme » Oh non, s’il vous plaît non. « »

Maton a marché Mike Moustakas pour mettre le point gagnant à bord et le point égalisateur en position de score. Le receveur Matt Thaiss a soulevé le lancer suivant de 289 pieds dans le champ droit peu profond. Tucker, un Gold Glover en titre avec des chiffres défensifs horribles cette saison, a fait irruption vers le baseball.

« C’était un peu dans les lumières là-bas, mais j’essayais juste de jouer dessus », a déclaré Tucker. « Je pensais que je devais plonger juste pour avoir une chance de réussir. »

Tucker l’a sécurisé avec un plongeon tête première. Thaiss claqua son casque de dégoût. Les astros se sont déversés de la pirogue du troisième but en jubilation.

« Ils nous ont brisé le cœur hier soir », a déclaré Baker, « et nous leur avons brisé le cœur aujourd’hui. »

(Photo d’Alex Bregman : Michael Owens / Getty Images)