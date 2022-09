Jour 9 de la collecte au box-office de Brahmastra : Ranbir Kapoor, Alia Bhatt film maintenant un HIT certifié ; INSANE JUMP de 65-70% le deuxième samedi

Film bollywoodien Brahmastra fait exactement ce dont il avait besoin lors de son deuxième week-end au box-office. Publiez un week-end d’ouverture formidable et des prises décentes pendant le reste de la semaine 1, le Ayan Mukerji réalisateur, produit par Karan Johar, avait encore besoin d’une énorme croissance pour son deuxième vendredi en raison de son budget gigantesque. Eh bien, le Collection au box-office Brahmastra non seulement a commencé son deuxième week-end sur une note positive avec un bon saut, mais a également connu un énorme coup de pouce lors de son deuxième samedi, garantissant que c’est un succès net. La Ranbir Kapoor et Alia Bhat starrer a le plus grandi dans son hindi version, montrant que le public afflue toujours vers les salles des marchés du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Centre.

Jour 9 de la collecte au box-office de Brahmastra

Brahmastra a obtenu exactement le saut qu’il recherchait lors de son deuxième samedi car il n’est plus question que le film Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, finisse un succès au box-office, bien parti pour passer les collections à vie de plusieurs biggies . Jusqu’à maintenant, Brahmastra première partie Shiva a transporté 196,20 crore net en Inde au box-office, la langue hindi elle-même représentant 175,50 crore net. Il dépassera les 200 crores nets (toutes les langues) en Inde aujourd’hui, 18 septembre, et ils commenceront à dépasser certains des plus gros revenus nationaux de Bollywood dans le club des 200 crores. Découvrez les collections ci-dessous :

Inde

Week-end : 121 crore net

Reste de la semaine 1 : 49 crore net

Deuxième vendredi: 10,20 crore net

Deuxième samedi: 16 crore net

Total : 196,20 crore net (toutes les langues) / 175,50 crore net en hindi

Brahmastra bénéficie de collections fantastiques dans toute l’Inde

La meilleure partie de la collection au box-office de Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, est qu’il a joué énormément dans toute l’Inde, y compris Mumbai , Delhi NCR, Pune, Hyderabad et Bangalore, tandis que des intérieurs comme UP, Bihar, Gujarat et CI rapportent également des chiffres brillants, et même de plus petits marchés du Sud comme Nizam et Mysore affichent également de très bons chiffres.