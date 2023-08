Jour 8 de la collecte au box-office de Gadar 2 : la star de Sunny Deol passe devant Pathaan, Baahubali 2, RRR et d’autres films les plus rentables

La vedette de Sunny Deol, Gadar 2, gagne de l’argent et se montre têtue au box-office. Au jour 8, les collections au box-office de Gadar 2 sont plus fortes que celles de Pathaan, RRR et Baahubali. Consultez la liste ci-dessous :