Jour 7 des collectes au box-office de Drishyam 2: la vedette d’Ajay Devgn-Tabu franchit avec succès la barre des Rs 100 crore en une semaine

Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Saran, Ishita Dutta toutes les raisons de célébrer. Leur dernière sortie Drishyam 2 a réussi à gagner de bons chiffres au box-office. Bollywood a traversé une période difficile avec de nombreuses sorties importantes qui ont échoué au box-office. Mais Drishyam 2 est une exception. Le film a réussi à frapper de l’argent et même à être acclamé par la critique. Ajay Devgn et l’équipe ont reçu de bonnes critiques de la part des masses et des critiques pour Drishyam 2. Et maintenant, au septième jour, le film a réussi à entrer dans le club Rs 100 crore.

Drishyam 2 d’Ajay Devgn entre maintenant dans le puissant club des 100 crores

Selon les premières tendances, Drishyam 2 a collecté Rs 8,50-9,20 crore le septième jour. Il y a une baisse des chiffres le premier jeudi, mais il en a fait assez pour que le nombre dépasse Rs 100 crore. À la fin du sixième jour, le film avait collecté Rs 96 crore. C’est sûrement un grand jour et une réussite pour l’équipe de voir Drishyam 2 divertir les masses à fond et on s’attendait à ce que le film entre dans le club Rs 100 crore étant donné qu’il a reçu une très bonne réponse au cours du premier week-end. Il a ouvert à Rs 15 crore et samedi et dimanche – il a fait plus de Rs 21 crore et Rs 26 crore respectivement. Étant donné que les quelques films récents d’Ajay Devgn ont échoué au box-office, le succès de Drishyam 2 est un soulagement.

Bhediya à côté

Aujourd’hui, Bhediya de Varun Dhawan et Kriti Sanon sort sur grand écran. C’est un film de créature produit par Dinesh Vijan et réalisé par Amar Kaushik. Il reste à voir si Bhediya sert une bonne compétition à Drishyam 2 ou non. Seul le temps nous le dira. Restez à l’écoute de BollywoodLife.com pour plus de mises à jour du monde du showbiz.