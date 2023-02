Jour 7 de la collecte au box-office de Pathaan : le film Shah Rukh Khan collecte Rs 634 crore dans le monde ; crée un nouveau record dans l’histoire du cinéma hindi

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, est sur un vol au-delà du blockbuster. Le film poursuit sa course historique en atteignant des chiffres au box-office comme jamais auparavant. Jusqu’à présent, le record que Pathaan a créé est difficile à battre pour n’importe quel film du cinéma indien. Le réalisateur Siddharth Anand est devenu le film le plus rentable de l’industrie. Non seulement il a également été enregistré comme le plus grand film hindi à succès de tous les temps. Après une semaine de sortie, Pathaan a franchi la barre des 600 crores au box-office mondial.

En seulement sept jours, le thriller d’action a collecté 634 crores bruts dans le monde. Le 7e jour, Pathaan a gagné 23 crores nets en Inde, soit un total de 22 crores pour la langue hindi et 1 crore pour les versions doublées. Cela a porté la collection brute du film en Inde à 28 crores. D’autre part, la collecte brute à l’étranger est de 15 crores le 7e jour. À l’étranger, le film a rapporté 29,27 millions de dollars (238,5 crores). La collection nette de Pathaan en Inde est de 330,25 comprenant 318,50 crores pour l’hindi et 11,75 crores pour les versions doublées.

Dans l’histoire du cinéma hindi, Pathaan a enregistré la semaine 1 la plus élevée. Shah Rukh Khan a fait un retour sur grand écran après quatre ans en fanfare. La collection au box-office de Pathaan dit tout. Apparemment, il ne s’est pas contenté de rester à l’écart du cinéma, mais il attendait en fait de battre tous les records. Pathaan est le film le plus rentable de la carrière de son casting vedette – Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham.

Le film est la quatrième partie de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra comprenant Ek Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et War. Aux côtés des superstars du pays, le film mettait également en vedette Asutosh Rana et DImple Kapadia dans les rôles principaux. Dirigé par Siddharth Anand, le film a été produit par Yash Raj Films. Il est sorti le 25 janvier en faisant du bruit en hindi, en tamoul et en télougou.