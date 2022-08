Jour 7 de la collecte au box-office de Laal Singh Chaddha : la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan termine sa première semaine sur une note désastreuse ; encore loin de la marque Rs 50 crore

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha était l’un des films les plus attendus de l’année. Le film a reçu des critiques positives et même le bouche à oreille a été bon, cependant, cela n’a pas aidé le film à obtenir une bonne réponse au box-office. Laal Singh Chaddha a commencé sur une note lente et a collecté Rs. 11,70 crores. On s’attendait à ce que le film montre une croissance au cours du week-end et le jour de l’indépendance. Mais, cela ne s’est pas produit.

Laal Singh Chaddha a montré une baisse supplémentaire et même lors d’une fête nationale comme le jour de l’indépendance, il vient de collecter Rs. 7,87 crores au box-office. En semaine, lundi, mardi et mercredi, le film a montré une énorme baisse et le septième jour (mercredi), selon Pinkvilla, le film a collecté Rs. 1,55 crore.

Le total sur sept jours est de 49,23 crores. Le film n’a même pas réussi à atteindre la barre des 50 crores au cours de sa première semaine. C’est sûrement une réponse désastreuse qu’un bon film comme Laal Singh Chaddha a reçu.

La dernière sortie d’Aamir Khan, Thugs Of Hindostan, qui a été critiquée par les critiques et le public, avait une ouverture de 50,75 crores, et il est choquant de voir que Laal Singh Chaddha n’a même pas collecté autant de montant en sept jours. Pour l’instant, il semble que la collection à vie du film sera d’environ Rs. 60 crores.

Eh bien, après avoir regardé la collection au box-office de Laal Singh Chaddha, on se demande si elle est affectée par la tendance #BoycottLaalSinghChaddha. C’était à la mode sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et les gens étaient mécontents d’Aamir et Kareena à cause des déclarations qu’ils avaient faites il y a quelques années.

La collection au box-office de Laal Singh Chaddha est sûrement une préoccupation pour l’industrie de Bollywood. Si une vedette d’Aamir Khan est rejetée au box-office, quel sera le sort des autres biggies ? Attendons et regardons.