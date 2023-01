Jour 6 : N’annulez pas ces plans

Introvertie autoproclamée, Jenn Granneman, fondatrice de la communauté en ligne Introvert, Dear et auteur du prochain livre “Sensitive: The Hidden Power of the Highly Sensitive Person in a Loud, Fast, Too-Much World”, a déclaré que les introvertis ne sont pas antisociaux mais plutôt socialement sélectifs. Les introvertis peuvent cultiver un sentiment d’appartenance en «recherchant des passions plutôt que des amis», a déclaré Susan Cain, l’auteur de «Quiet: The Power of Introverts In A World That Can’t Stop Talking».“, une répudiation de l’idéal extraverti. Poursuivez quelque chose qui vous intéresse, dit-elle, et “les amis partageant les mêmes idées viendront”.

Les introvertis peuvent invoquer la résolution d’initier des plans en se disant qu’ils « offrent le cadeau de passer en premier », a ajouté Mme Granneman. « Envoyez le texte, posez la question ou planifiez une date. Vous pourriez être surpris de voir à quel point l’autre personne apprécie que vous tendiez la main.

Une façon pour Mme Granneman d’y parvenir est d’acheter deux billets, quelques mois à l’avance, pour tous les spectacles ou événements qui attirent son attention. Lorsque l’événement se déroule, dit-elle, “avoir le billet supplémentaire me met une certaine pression, dans le bon sens, pour tendre la main à mon réseau parce que je veux que quelqu’un aille avec moi et je ne veux pas que le billet aille à déchets.” La plupart des gens sont ravis de se voir offrir un billet, dit-elle, et acceptent presque toujours.

Voici un exercice bonus pour aujourd’hui : si vous recevez une invitation cette semaine, dites oui alors que vous pourriez normalement dire non.

Extrait des fichiers d’amitié : Uzma, Liz, David et Scott

Les trois meilleurs amis d’Uzma – Liz, David et Scott – sont au centre de sa vie depuis deux décennies, s’offrant mutuellement un “amour inconditionnel”. Son père est mort alors qu’elle était à l’université et elle est séparée de sa mère. “Cette amitié a été ma famille choisie”, a-t-elle déclaré. “Tout ce qui compte pour l’un de nous compte pour nous tous.”

Uzma, 37 ans, a d’abord rencontré Liz, dans un lycée de Caroline du Nord. Malgré leurs origines différentes – Liz est la fille de ministres chrétiens; Uzma est musulmane, une Américaine de première génération dont les parents sont originaires de Birmanie et d’Inde — le couple est devenu inséparable. Ils avaient des soirées pyjama tous les week-ends et se rejoignaient pendant les vacances en famille et les jours fériés. “Liz a tellement appris l’hindi en étant avec ma famille”, a déclaré Uzma.