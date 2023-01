Jour 6 de la collecte au box-office de Pathaan: le film de Shah Rukh Khan franchira Rs 600 crore brut dans le monde entier; avoir meilleur mardi que lundi

Pathaan poursuit sa course historique en devenant le plus grand film hindi du cinéma indien. Le drame d’action à indice d’octane élevé bat tous les records en réécrivant l’histoire chaque jour. Après avoir fait de fabuleuses affaires lundi, le film passera également le test de dépistage en semaine mardi. Shah Rukh Khan n’est pas seulement revenu sur les écrans, il a d’ailleurs secoué le box-office. Sorti le 25 janvier 2023, Pathaan devrait dépasser 600 crore brut dans le monde

Dans les six jours suivant sa sortie, le film a pulvérisé divers records faisant un business impressionnant. Le réalisateur de Sidharth Anand a maintenant collecté 591 crores bruts dans le monde et franchira bientôt la barre des 600 crores aujourd’hui. À son 6e jour, le film a enregistré un total net de 26,50 crore en Inde, dont 25,50 crore pour les versions doublées en hindi et 1,00 crore. Cela porte le brut indien à 32 crore tandis que d’autre part, le brut à l’étranger le 6ème jour est de 16 crore. Sur le marché étranger, Pathaan a gagné 27,56 millions de dollars (224,6 crore) tandis que la collecte nette en Inde est de 307,25, un total de Hindi – 296,50 crore et Dubbed – 10,75 crore.

Le 6e jour qui était lundi, Pathaan a réussi à gagner environ Rs 23 à Rs 25 crore au box-office. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham vedette a déjà vendu les billets de sa 7ème journée. La réservation à l’avance pour le 7e jour enregistre la vente de billets d’une valeur de 6,35 crores bruts. Mardi devrait être meilleur que lundi avec une superbe collection au box-office mardi.

Le thriller d’action dirigé par Siddarth Anand a franchi la barrière de 300 crores NBOC, devenant ainsi le film hindi le plus rapide à réaliser ce record. Depuis la pandémie, Pathaan est le premier film hindi à franchir 300 crore net. Le film de retour de Shah Rukh Khan est devenu un méga blockbuster. Le film fait partie de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra, notamment Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et WAR.