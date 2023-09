Jour 6 de la collecte au box-office de Jawan : Shah Rukh Khan et le film Atlee connaissent une légère baisse le premier mardi, les chiffres du mercredi sont cruciaux

Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi vedette Jawan sorti le 7 septembre 2023. Le nouveau film réalisé par Atlée est arrivé dans les salles le jour propice de Janmastami et a pris d’assaut le box-office. Le film s’est avéré être le deuxième plus grand succès de Shah Rukh Khan de l’année 2023. Jawan bat des records presque tous les jours au box-office. Le film a déjà franchi la barre des Rs 500 crore avec sa collection mondiale et même sur le marché intérieur, il s’en sort fabuleusement. Cependant, lors de son sixième jour, le film a connu une légère baisse du nombre de spectateurs.

Jawan rapport au box-office jour 6

Selon un rapport de Sacnilk.com, Shah Rukh Khan Jawan a gagné Rs 26,50 crore au box-office le premier mardi. La version hindi du film a rapporté environ Rs 24,50 crore le 6ème jour. Il s’agit là de premières estimations et les chiffres réels ne sont pas encore disponibles. Toutefois, les chiffres suggèrent que Jawan a connu une baisse dès son premier mardi. Le premier lundi, c’était le test décisif, Jawan a tenu bon et a réalisé une collection totale de Rs 32,92 crores. La version hindi rapportait environ Rs 30,5 crore selon le site commercial. Les chiffres ont connu une légère baisse mais on peut noter que c’était encore un jour ouvrable Jawan s’en est bien sorti.

Désormais, les chiffres du premier mercredi sont cruciaux car cette journée marquera la fin de JawanC’est la première semaine au box-office. Même si le premier week-end était trop beau pour Jawan, les chiffres de la première semaine seraient intéressants à voir. D’autre part, Gadar 2 a gagné environ Rs 32,37 crore au box-office le premier mercredi. Étant donné qu’il existe de nombreuses comparaisons entre les chiffres de ces deux films, il reste à savoir d’où vient Jawan stand contre Sunny Deol Gadar 2.

Pendant ce temps, Jawan a déjà battu de nombreux records au box-office. Shah Rukh Khan a même battu son propre record établi par son film Pathaan. L’année 2023 est une année glorieuse pour Shah Rukh Khan puisque deux de ses films ont franchi la barre des Rs 500 crore au box-office.

Consultez la critique publique de Jawan ci-dessous :

Jawan réalisé par Atlee est l’histoire d’un homme nommé Azad qui est voué à provoquer un changement dans la société. Son père Vikram Rathore le rejoint alors dans la mission. Les deux personnages sont interprétés par Shah Rukh Khan. Nayanthara joue un flic tandis que Vijay Sethupathi est le méchant menaçant. Deepika Padukone et Sanjay Dutt ont des camées intéressantes à jouer dans le film.