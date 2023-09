Jour 6 de la collecte au box-office de Jawan : le film SRK remporte un autre record en atteignant Rs 621 crore dans le monde

Jawan de Shah Rukh Khan entre dans l’histoire au box-office, battant des records impressionnants grâce à ses gains remarquables. Les gens se précipitent dans les cinémas pour vivre l’action et l’aventure du film sur grand écran. Même six jours après sa sortie, le film tient bon malgré la concurrence des autres sorties, et continue d’attirer un large public à travers le pays.

Jawan bat le record et devient le premier film à gagner 300 crores en six jours

Le 6ème jour de sa sortie seulement, Jawan a collecté la somme énorme de 24 crores de roupies. Sur le seul marché hindi, et si l’on inclut les revenus provenant d’autres langues, le film a réalisé un impressionnant chiffre de 26,52 crores le sixième jour. Si nous parlons des revenus totaux que Jawan rapporte de l’hindi, il s’agit d’un étonnant crore de 306,58. D’un autre côté, lorsque l’on additionne les revenus de l’hindi et d’autres langues en Inde, le total pour les six premiers jours atteint un incroyable 345,60 crore. Cette réalisation remarquable fait de Jawan le film le plus rapide à franchir la barre des 300 crores en seulement six jours en Inde.

Aperçu de Jawan ;

De SRK à Sanjay Dutt : le Starcast de Jawan

Réalisé par Atlee et présenté par Red Chillies Entertainment, Jawan est produit par Gauri Khan et coproduit par Gaurav Verma. Outre SRK, le film met en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Deepika Padukone et Sanjay Dutt sont considérés comme des camées dans le film. Le film à succès met également en vedette les actrices du sud de l’Inde Priyamani et Sanya Malhotra. Le film est sorti dans les salles du monde entier le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et telugu. Jawan a non seulement conquis le cœur du public, mais aussi les records du box-office, consolidant ainsi sa place comme l’un des films les plus réussis de ces derniers temps.