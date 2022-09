Après avoir profité d’un fantastique week-end d’ouverture au box-officeoù il a établi pas mal de records, Brahmastraréalisé par Ayan Mukerjiet produit par Karan Joharc’est Productions du Dharma, se maintient également en semaine. La Ranbir Kapoor et Alia Bhat starrer a accumulé un énorme net de 121 crores lors de son week-end d’ouverture, en tenant compte de toutes les langues, avec 107 crores nets enregistrés à partir de hindi seul, 222 crore brut étant affiché dans le monde entier. Depuis lors le Collection au box-office Brahmastra se déroule à un rythme décent dans les salles de cinéma, mais a encore besoin d’une croissance significative lors de son deuxième week-end car il n’est pas encore sorti du bois.

Brahmastra bénéficie de collections fantastiques dans toute l’Inde

La meilleure partie de la collection au box-office de Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, est qu’il a joué énormément dans toute l’Inde, y compris Mumbai , Delhi NCR, Pune, Hyderabad et Bangalore, tandis que des intérieurs comme UP, Bihar, Gujarat et CI rapportent également des chiffres brillants, et même de plus petits marchés du Sud comme Nizam et Mysore affichent également de très bons chiffres.