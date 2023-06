Jour 6 de la collecte au box-office d’Adipurush: Prabhas starrer voit un plongeon mais franchit la barre des Rs 400 crore dans le monde

Le film d’Om Raut Adipurush a fait parler tout le monde. Le film a suscité une énorme controverse au moment où il est sorti en salles. Les téléspectateurs ont exprimé leur grande déception face au film, car beaucoup n’étaient pas d’accord avec la façon dont l’ancienne épopée du Ramayan a été démontrée dans le film. Les dialogues ont été jugés « tapori », le regard de Saif Ali Khan alors que Lankesh a subi de graves réactions négatives et bien plus encore. Cependant, au box-office, le film a réussi à faire des chiffres décents. Au bout de six jours, Adipurush a réussi à franchir la barre des Rs 400 crore.

Le rapport au box-office du jour 6 d’Adipurush est ici

Selon la dernière mise à jour, Prabhas, Kriti Sanon et la vedette de Saif Ali Khan, Adipurush, ont réussi à frapper environ 410 crores de roupies au box-office mondial. Selon les rapports, Adipurush a fait un énorme tank au box-office indien puisqu’il a rapporté environ Rs 7,5 crore le jour 6 environ. La version hindi du film a contribué Rs 4 crore à cette collection, comme le rapporte Sacnilk.com. La collection mondiale d’Adipurush à la fin du jour 5 était d’environ Rs 395 crore partagée par T-Series. Les trois premiers jours se sont avérés les meilleurs pour Adipurush car le film a fait des affaires massives. Il a franchi la barre des Rs 100 crore le premier jour lui-même. La collection mondiale d’Adipurush était de Rs 140 crore le jour de son ouverture.

Adipurush gagnera-t-il gros au BO avec un coup de maître?

Maintenant, les créateurs d’Adipurush ont réussi un grand coup de maître. Ils ont réduit le prix des billets à Rs 150 et ont exhorté tous les Indiens à regarder le film dans les salles. Il reste à voir si cette décision aide les fabricants à remettre les chiffres sur la bonne voie. Adipurush aurait été réalisé avec un budget massif de Rs 500 crore et les fans attendaient beaucoup du film. Mais le film a reçu des réactions très drastiques, à tel point que beaucoup souhaitent même que le film soit interdit. Des stars comme Mukesh Khanna, Sunil Lahiri et bien d’autres qui ont joué dans des épopées comme Ramayana et Mahabharata se sont prononcées contre Adipurush.