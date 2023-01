Jour 5 : L’importance des amis du travail

Happiness Challenge Jour 5 : Rapprochez-vous d’un collègue

Voici votre exercice d’aujourd’hui : contactez quelqu’un au travail – ou, si vous êtes étudiant, à l’école – que vous aimeriez mieux connaître. Si vous êtes à la retraite ou un parent qui ne travaille pas à l’extérieur de la maison, vous pouvez quand même participer : Considérez votre « lieu de travail » partout où vous pourriez aller régulièrement, qu’il s’agisse d’une classe, d’une organisation où vous faites du bénévolat ou même d’un café dans votre quartier. .

Voici quatre façons de forger de nouvelles relations en milieu de travail :

Pour quelqu’un que vous ne connaissez pas : L’une des meilleures façons de favoriser une amitié au travail est de faire un suivi sur quelque chose qu’une personne a mentionné lors d’une réunion ou d’un groupe, a déclaré Shasta Nelson, experte en amitié et auteur de “The Business of Friendship”. « Prenez note de ce qu’ils ont mentionné », a-t-elle dit, « afin qu’une semaine plus tard, vous puissiez dire : ‘Comment s’est passée cette course de 5 km que vous avez dit que vous alliez faire ?’ Ou, ‘J’espère que votre fille ne se sent plus malade.'” Lorsque vous faites un suivi, a déclaré Mme Nelson, les gens “sont tellement surpris et ravis”.

Pour un collègue que vous aimeriez mieux connaître : Invitez-les à faire quelque chose de décontracté qui ne prend que quelques minutes, du genre : “J’ai besoin de me vider la tête – voulez-vous faire un petit tour du pâté de maisons avec moi ?”

Ou faites-leur un compliment spécifique et réfléchi, a suggéré Gena Cox, psychologue organisationnelle et coach de cadres basée à Clearwater, en Floride. “Récemment, quelqu’un m’a envoyé une note à l’improviste et m’a dit pourquoi il m’admirait”, a-t-elle déclaré. “J’étais choqué. Et je me sentirai toujours plus proche de ce collègue parce qu’il a fait cette petite chose pour moi.

Si quelqu’un vous propose une aide quelconque au travail, que ce soit pour résoudre un problème informatique ou vous montrer où se trouvent les meilleurs distributeurs de snacks, résistez à l’envie de “refuser automatiquement parce que vous ne voulez pas déranger la personne”, Mme Nelson m’a dit. « Au lieu de cela, dites oui. Et ensuite, soyez généreux et demandez s’il y a quelque chose que vous pouvez faire pour rendre leur travail plus facile ou plus amusant.