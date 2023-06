Jour 5 du box-office Adipurush: Prabhas, le film Kriti Sanon coule sous la sombre collection de lundi

L’épopée mythologique de Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush, a été sévèrement critiquée pour ses dialogues médiocres et sa mauvaise caractérisation. Malgré de mauvaises critiques, Adipurush a été témoin d’une ouverture décente vendredi. Au cours du week-end, le film a pris de l’ampleur et a frappé une bonne somme au box-office. Mais, il semble que les coups durs de la critique aient finalement frappé Adipurush, durement. Lundi, le film a vu la plus faible collection au box-office ne rapportant que Rs 20 crore. Selon les premières estimations du jour 5, c’est-à-dire le 20 juin, Adipurush pourrait ne collecter que Rs 13 crore au box-office national, pour toutes les langues.

Estimations du box-office Adipurush Day 5

D’après les dernières estimations au box-office, Adipurush n’a frappé que 4,05 crores de roupies à l’aile nationale lundi, cela aussi via ses réservations à l’avance, rapporte Sacnilk. Cela indique une forte baisse par rapport aux collections de la veille, qui s’élevaient à Rs 6,15 crores. Dans l’ensemble, au cours des quatre derniers jours, le réalisateur Om Raut a frappé un total de Rs 237,10 crore dans le secteur domestique.

Adipurush collecte 20 crores le premier lundi

Selon un rapport de Sacnilk, Adipurush a récolté 220 crores de roupies au guichet à travers l’Inde, au cours du week-end. Le film a rassemblé Rs 86 crore vendredi, Rs 65 crore samedi et Rs 69 crore dimanche. Mais les rôles ont été inversés lundi, le film faisant un plongeon important, ne gagnant que 20 crores. Il y a eu une forte baisse d’environ 75 %. En termes de chiffres mondiaux, Adipurush a accumulé Rs 375 crore après quatre jours, rapporte The Indian Express.

Tweet de Taran Adarsh ​​sur Adipurush

Critique de cinéma et analyste commercial, Taran Adarsh ​​a également annoncé le grand effondrement d’Adipurush lundi via un tweet. Il a écrit : « LE BOUCHE À OREILLE NÉGATIF ​​EST ENTRÉE EN JEU Après un excellent week-end d’ouverture, Adipurush S’EFFONDRE lundi.

Adipurush, sorti le 16 juin, a ouvert grand dans les salles, battant le film de retour de Shah Rukh Khan à Bollywood, Pathaan. Mais malgré un bon départ, le film a commencé à vaciller le premier jour de la semaine, connu pour être le test décisif non officiel d’un film. Réalisé avec un énorme budget de Rs 500, il a été rapporté plus tôt qu’Adiourush avait récupéré Rs 432 crore de l’entreprise non théâtrale.

Caractérisation erronée d’Adipurush

Adipurush met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle de Raavan et Devdutta Nage dans celui de Hanuman. Alors que le personnage de Saif a été critiqué pour sa représentation incorrecte de Raavan, les gens ont également condamné les dialogues « grincer des dents » de Hanuman.