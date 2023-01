Jour 5 de la collecte au box-office Varisu vs Thunivu: Thalapathy Vijay et Ajith Kumar ont des raisons de se réjouir alors que leurs films entrent dans le club Rs 100 crore [Deets Here]

L’année 2023 a commencé sur une bonne note pour le cinéma du sud de l’Inde. Le 11 janvier 2023 – deux films majeurs sortent sur les écrans. Thalapathie Vijay et Rashmika Mandana vedette Varisu s’est heurté à Ajith Kumar et Guerrier Manju vedette Thunivu. Les deux films ont fait l’objet de critiques élogieuses et bientôt une guerre au box-office a commencé. Le jeu de poursuite a commencé lorsque Varisu a pris la tête de Thunivu dans les premiers jours de sa sortie. Maintenant, selon les dernières mises à jour, les deux films sont entrés dans le club Rs 100 crore.

Guerre au box-office : Varisu contre Thunivu

Selon une mise à jour faite par l’analyste commercial Ramesh Bala a partagé la récente mise à jour. Après le jour 5 au box-office, les deux films ont réussi à entrer dans le club Rs 100 crore. Selon les premières estimations, Varisu a réussi à récolter Rs Rs 24-26 crore dimanche. Cela porte la collection totale au-delà de Rs 100 crore. La version hindi du film qui est sortie vendredi a également reçu un très bon accueil. En fait, certains rapports suggèrent qu’il a mieux performé qu’Arjun Kapoor, vedette de Tabu Kuttey.

Le film d’Ajith Kumar et Manju Warrier, qui a reçu un coup de pouce des critiques ainsi que du public, est également entré dans le club Rs 100 crore, comme l’a rapporté Ramesh Bala. La rupture de la collection du dimanche n’est pas encore arrivée, mais il semble que le film soit déjà entré dans la zone de profit.

Découvrez les tweets ci-dessous :

#Thunivu est entré au 100 Cr Club à la #Inde Box-office.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 16 janvier 2023

#Varisu est entré au 100 Cr Club à la #Inde Box-office.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 16 janvier 2023

Aujourd’hui, c’est le test ! C’est le premier lundi depuis la sortie des deux films et il reste à voir que Thunivu et Varisu recueillent le même nombre de pas dans les salles ou non. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour.