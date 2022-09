Ranbir Kapoor et Brahmastra, vedette d’Alia Bhatt, ont fait une ouverture exceptionnelle au box-office et ont collecté Rs. 36,42 crore (toutes langues) le premier jour. Lors de son premier week-end, le film a frappé Rs. 124,49 crore (toutes les langues) en Inde, ce qui est assez bon. Le film a passé le test du lundi en collectant Rs. 16,50 crores, et comme prévu mardi, il y a eu une baisse. Cependant, la réalisation d’Ayan Mukerji était stable le 5e jour et, selon les premières estimations, a collecté Rs. 13 crore portant le total total de cinq jours à Rs. 153,99 crore (toutes les langues).

Alors que Brahmastra a atteint les Rs. 150 crore club, le film lors de son premier mardi n’a pas réussi à battre la star de Yash KGF 2, et la star de Ram Charan et Jr NTR RRR. La version doublée en hindi de KGF 2 a collecté Rs. 19,14 crores au box-office le premier mardi, et la version doublée en hindi de RRR a frappé Rs. 15,02 crores le 5e jour.

Cependant, Brahmastra a laissé derrière lui Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan et Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt. Le cinquième jour, Bhool Bhulaiyaa 2 avait collecté Rs. 9,56 crore et Gangubai Kathiawadi avaient frappé Rs. 10,01 crores.

2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood. De nombreux biggies n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Cependant, Brahmastra a sûrement mis fin à la période de sécheresse de Bollywood au box-office. Le film est réalisé avec un budget énorme et maintenant, cela dépend de la façon dont il se comportera au box-office. Le film n’a pas de grande compétition jusqu’à la sortie de Vikram Veda le 30 septembre. Ainsi, Brahmastra a clairement une course claire de trois semaines au box-office.

Alors que la première partie de Brahmastra est toujours en salles et que cela ne fait que cinq jours, les cinéphiles attendent déjà la suite de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.