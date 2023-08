Jour 5 de collecte au box-office de Gadar 2 : la star de Sunny Deol est témoin d’une participation historique le jour de l’indépendance ; cinémas confrontés à un problème de capacité ? Détails ici

Gadar 2 la manie refuse de ralentir. Déol ensoleillé et Ameesha Patel starrer s’est avéré être un énorme succès. Même si la deuxième partie du film est sortie en salles après près de deux décennies de la sortie de Gadar: Ek Prem Katha, elle a toujours reçu une réponse aussi tonitruante que jamais. En fait, le résultat est encore meilleur. Les chiffres du box-office en sont la preuve. Le public afflue dans les salles pour plonger dans la nostalgie et profiter de la performance haute tension de Sunny Deol. A tel point que les cinémas sont confrontés à des problèmes de capacité.

Gadar 2 crée l’histoire le jour de l’indépendance

Tel que rapporté par BoxOfficeIndia, Sunny Deol’s Gadar 2 a fait face à un problème de capacité le jour de l’indépendance 2023. Le rapport mentionne que la collection du box-office du jour 5 du film pourrait atteindre n’importe où près de Rs 60 crore. Les théâtres ont été confrontés à un problème de capacité malgré la diffusion de spectacles supplémentaires. Les théâtres étaient pleins à craquer, en particulier les écrans simples. Il est indiqué que le film a connu une participation historique le jour de l’indépendance et que les billets n’étaient tout simplement pas disponibles pour le public, en particulier pour les spectacles de l’après-midi. On s’attend à ce que Gadar 2 fasse sa plus grande collecte le jour de l’indépendance. Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Ceci malgré l’affrontement du film avec la vedette d’Akshay Kumar, OMG 2. S’il n’y avait pas eu de concurrence, les chiffres du box-office de Gadar 2 auraient été encore meilleurs que cela.

D’un autre côté, OMG 2 qui met également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam a très bien réussi au box-office. Même si les chiffres ne sont rien comparés à ceux de Gadar 2, OMG 2 est considéré comme un succès car il serait entré dans le club Rs 50 crore et a également reçu une large reconnaissance de la part des critiques ainsi que du public. OMG 2 est salué par tout le monde pour le sujet risqué qu’il aborde. Le 11 août s’est avéré être l’un des meilleurs jours pour Bollywood car les deux films ont reçu une réponse massive de tous.

En dehors de ces deux films, le film Jailer de Rajinikanth tient le public en haleine. Il a battu plusieurs records au box-office et est même entré dans le club Rs 300 crore avec sa collection. Le film est sorti le 10 août, un jour avant Gadar 2 et OMG 2.