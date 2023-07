Jour 4 de la collecte au box-office de SatyaPrem Ki Katha : la star de Kiara Advani-Kartik Aaryan tombe le premier lundi

Satya Prem Ki Katha sorti le 29 juin. Le film mettant en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani a réussi à gagner des cœurs et à recueillir des éloges de tous les coins. Il a également reçu une bonne note de la part des critiques. Kartik Aaryan et Kiara Advani ont commencé sur une bonne note en faisant environ Rs 9,25 crore. Après avoir été témoin d’une légère baisse le jour 2, SatyaPrem Ki Katha a très bien repris le premier week-end. Maintenant, les rapports pour la collection du jour 4 du film sont sortis. Le premier lundi, SatyaPrem Ki Katha a vu son nombre baisser.

SatyaPrem Ki Katha jour 4 rapport de collecte au box-office

Selon un rapport de Sacnilk.com, SatyaPrem Ki Katha a gagné environ Rs 4 crore le premier lundi. Le film a connu une baisse des chiffres par rapport à ce qu’il a collecté au cours des quatre premiers jours. Le premier dimanche, SatyaPrem Ki Katha a collecté Rs 12,15 crore au box-office. À la fin du premier week-end, la collection totale du film s’élevait à Rs 38,5 crore. À cela s’ajoutent Rs 4 crore plus que le film collecté le premier lundi. Cependant, les collections du jour 4 sont des estimations précoces et les chiffres réels sont encore à venir. Mais on peut voir que SatyaPrem Ki Katha se rapproche progressivement de la barre des Rs 50 crore et dans quelques jours, il toucherait le grand nombre.

Kartik Aaryan est heureux de tout l’amour qui afflue pour SatyaPrem Ki Katha, en particulier son personnage Sattu. Sur les réseaux sociaux, il répond à tous ceux qui le louent et expriment sa gratitude pour l’avoir comblé d’amour. Kartik et Kiara ont également reçu une ovation debout alors qu’ils visitaient un théâtre pour surprendre le public.

Découvrez la vidéo de Kartik Aaryan et Kiara Advani ci-dessous :

Cette Standing Ovation n’est pas seulement pour Sattu et Katha mais pour toute l’équipe qui a travaillé sans relâche pour ce résultat ??? Gratitude ?#SatyaPremKiKatha pic.twitter.com/JJ53zZDMEO Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) 2 juillet 2023

Décidément, Kartik Aaryan et Kiara Advani ont réussi à livrer l’un des plus beaux actes de l’année 2023 sous la forme de SatyaPrem Ki Katha. BollywoodLife a donné au film trois étoiles et demie. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.