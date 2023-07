Jour 4 de la collecte au box-office de SatyaPrem Ki Katha : Kartik Aaryan, Kiara Advani film horloges Shandaar dimanche ; pouces près de la marque Rs 50 cr

Satya Prem Ki Katha est la dernière version de Bollywood. Mettant en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani, le film est réalisé par Sameer Vidwans. Il y a eu un énorme buzz autour du film alors que les fans étaient ravis de voir Kartik et Kiara partager à nouveau l’espace de l’écran après Bhool Bhulaiyaa 2. Eh bien, les fans n’ont pas été déçus. SatyaPrem Ki Katha n’a reçu que de bonnes critiques de la part des critiques et du public. L’effet direct de celui-ci peut être vu sur les chiffres du box-office. Le premier week-end d’ouverture du film est terminé et voici combien SatyaPrem Ki Katha a gagné jusqu’à présent. Continuer à lire.

Selon les rapports, SatyaPrem Ki Katha a réussi à frapper environ Rs 12 crore au box-office le premier dimanche. Il a été témoin d’un bon saut car le premier samedi, Kartik Aaryan et Kiara Advani vedettes ont fait environ Rs 10,10 crore au box-office. Le film est sorti jeudi et a rapporté environ Rs 9,25 crore. Le deuxième jour, c’est-à-dire le premier vendredi, la collection au box-office de SatyaPrem Ki Katha était d’environ Rs 7 crore. Maintenant, la collection totale du film à la fin de son premier week-end est proche de Rs 39 crore. Si le film parvient à passer le test décisif du lundi, nous ne serons pas surpris si SatyaPrem Ki Katha franchit en douceur la barre des Rs 50 crore. SatyaPrem Ki Katha s’est inscrit sans effort dans la catégorie ‘Hit films’ de Bollywood.

Alors que le film est occupé à frapper des numéros au box-office, Kiara Advani et Kartik Aaryan ont récemment rendu une visite surprise aux fans dans la salle. Ils ont été submergés par la standing ovation qu’ils ont reçue. Il y a beaucoup de photos et de vidéos de Kartik Aaryan et Kiara Advani posant pour des selfies et interagissant avec les fans. Les stars ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux et ont exprimé leur gratitude.

Découvrez la vidéo de Kartik Aaryan et Kiara Advani ci-dessous :

SatyaPrem Ki Katha met également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Rajpal Yadav, Siddharth Randheria, Anooradha Patel, Nirrmite Saawaant et Shikha Talsania. On dit que c’est un film progressif qui a un message fort à partager emballé dans une enveloppe de romance et d’amour.