Jour 4 de la collecte au box-office de Ponniyin Selvan : Chiyaan Vikram, le film d’Aishwarya Rai Bachchan passe le test lundi avec brio en Inde et à l’étranger

Après Brahmastrac’est au tour du nouveau film tamoul Ponniyein Selvan pour régler le box-office en feu alors qu’il continue de faire l’impensable. Non Film tamoul qui a pris une ouverture aussi gargantuesque a si bien tenu dans les jours à venir, mais le Mani Ratnam dirigé Ponniyin Selvan 1 non seulement cela le samedi, jour 2, mais a maintenant fait l’impensable en progressant même légèrement le dimanche, jour 3, vis-à-vis de samedi. La Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi starrer est opposé aux tendances régulières et comment pour Films du Sudcar il a dépassé 200 crores bruts dans le monde et 100 crores bruts en Inde en 3 jours chrono.

Jour 3 de collecte au box-office de Ponniyin Selvan au Tamil Nadu

La Mani Ratnam dirigé PS1 fait quoi d’autre Films tamouls Comme La bête et Valimai, qui a ouvert mieux que lui cette année au Tamil Nadu, n’a pas pu le faire. Après avoir tenu un magnifique allié le jour 2 avec un 22 crore brut au Tamil Nadu, le jour 3 était encore meilleur avec 24 crore brut. La star de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi a également franchi plus de 100 crore brut en Inde en tenant compte des chiffres d’autres langues, et est maintenant prête pour une fantastique semaine 1.

Collection au box-office de Ponniyin Selvan Tamil Nadu au jour le jour

Jour 1 (vendredi): 26 crore brut

Jour 2 (samedi): 22 crore brut

Jour 3 (dimanche): 24 crore brut

Toal (1er week-end): 72 crore brut

Visite de Ponniyin Selvan “Grand Cholas”

Ponniyin Selvan box office collection jour 3 dans le monde

À l’échelle mondiale aussi, le Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 3 a un peu grandi, faisant passer le total mondial de son week-end d’ouverture au-delà du club de 200 crore. La Collection Ponniyin Selvan au box-office dans le monde a maintenant amassé 204 crores bruts, et maintenant, il ne reste plus qu’à prendre le dessus sur la collection à vie de VikramName et Valimai sortir le plus gros succès Film tamoul de 2022, ce qu’il devrait accomplir d’ici la fin de sa deuxième semaine.

Collection mondiale de Ponniyin Selvan au box-office au jour le jour

Jour 1 (vendredi): 78 crore brut

Jour 2 (samedi): 58 crore brut

Jour 3 (dimanche): 68 crore brut

Toal (1er week-end): 204 crore brut

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, Ponniyin Selvan finira au moins par un super hit.