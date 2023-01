Jour 4 de la collecte au box-office de Pathaan : le film de Shah Rukh Khan bat la collection à vie de Bharat, Mission Mangal et d’autres films dans un club de 200 crores

2023 semble déjà être un super succès pour la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan. Le roi Khan de Bollywood a laissé tout le monde fasciné par ses talents d’acteur phénoménaux dans le film d’action-thriller Pathaan qui est réalisé par Siddharth Anand et met en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Pathaan a battu à lui seul des records au box-office et a laissé tout le monde choqué par la quantité d’amour qu’il reçoit à travers le monde.

Pathaan a déjà réussi à atteindre un double siècle en peu de temps après sa sortie le 25 janvier. Le film aurait frappé Rs. 221,75 crores et a été témoin d’une autre journée fracassante. Pathaan est entré Rs. 200 crore club et se prélasse actuellement dans le succès. Le film Shah Rukh Khan a une collection à vie de Bharat de Salman Khan, Prem Ratan Dhan Payo, Housefull 4 d’Akshay Kumar, Good Newwz, Mission Mangal, Golmaal Again d’Ajay Devgn, 3 Idiots d’Aamir Khan et plus encore en le dépassant en seulement 4 jours.

Regarde ça –

Pathaan 221,75 crores obtenus en seulement quatre jours

Bharat 211,07 crores

Prem Ratan Dhan Payo 210 crores

Maison pleine 4 208,50 crores

Golmaal encore 205,70 crores

Bon Newwz 205,14 crores

Bonne année 205 crores

Mission Mangal 203 crores

3 Idiots 202,95 crores

Pathaan sera en compétition avec un score de plusieurs Rs. Films de club de 300 crore bientôt. Le film a réussi à traverser Rs. 52 crore net au box-office national et a frappé Rs. 200 marques nettes en seulement quatre jours. Le film traversera Rs. 400 crores au box-office mondial.