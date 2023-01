Jour 4 de collecte au box-office de Pathaan : le film de Shah Rukh Khan enregistre un autre record ; menthe Rs 52 crore en Inde devient le film hindi le plus rapide à entrer dans le club Rs 200 crore

Pathaan, le thriller d’action de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, a créé des records au box-office. Réalisé par Siddharth Anand, le film met en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film sorti le 25 janvier a réussi à gagner Rs. 57 crores alors qu’il frappait plus de Rs. 50 crore net le quatrième jour selon les estimations. Le film a connu un bond de 40% samedi et a également fait Rs. 37,5 crore net en Inde vendredi. Si l’on en croit les rapports, Pathaan a réussi à franchir Rs. 52 crore net au box-office national. Pathaan, sorti en hindi, tamoul et télougou, a remporté des éloges pour son scénario, son intrigue et les performances des acteurs.

Pathaan a franchi les Rs. 200 marques nettes en seulement quatre jours et il a réussi à frapper Rs. 212 crore net au box-office national. Eh bien, le film Pathaan a réussi à entrer dans le film hindi le plus rapide et est entré dans les Rs. Club de 200 crores.

Selon les rapports de Box Office India, Pathaan a réussi à collecter Rs. 52 crore nett samedi et fait Rs. 50 crore plus jour net le vendredi. L’analyste commercial Ramesh Bala a tweeté en disant: ‘ # Pathaan Day 4 All-India Premières estimations – ‘ 52 Crs Nett.. Crosses ‘ 200 Crs Nett en 4 jours (sic).’ Pathaan devrait traverser le film le plus rentable qui a collecté Rs 50 crore en une seule journée.

Il a également estimé que Pathaan traverse Rs. 200 crore net en 4 jours. Eh bien, le film traversera Rs. 400 crores au box-office mondial.

Jetez un œil aux tweets –

#Pathaan Jour 4 All-India Premières estimations – 52 Crs Nett.. Traverse 200 Crs Nett en 4 jours.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 29 janvier 2023

#Pathaan franchit 400 Crs brut au WW Box office en 4 jours.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 29 janvier 2023

Côté travail, Shah Rukh Khan a Dunki et Jawan dans sa cagnotte.