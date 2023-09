Jour 33 de la collecte au box-office de Gadar 2 : le film Sunny Deol navigue en dessous de Rs 1 crore au milieu de l’engouement pour Jawan

Gadar 2 s’est avéré être un énorme succès au box-office. Déol ensoleillé est apparu sur grand écran après des années et il a totalement conquis tout le monde. Le facteur nostalgie attaché à Gadar 2 a fait des merveilles au box-office et le nouveau film réalisé par Anil Sharma s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters de 2023. Gadar 2 a franchi la barre des Rs 500 crore à son box-office national au cours de sa quatrième semaine. Cependant, comme le film de Shah Rukh Khan Jawan est arrivé au théâtre, Gadar 2 On a assisté à une baisse des chiffres.

Rapport au box-office de Gadar 2 : Jour 33

À son 33ème jour, Gadar 2 a enregistré ses chiffres les plus bas au cours de ces nombreux jours. Tel que rapporté par Sacnilk.com, Gadar 2 a gagné environ Rs 0,50 crore au box-office le 33ème jour. Le film a été frappé par Jawan l’engouement et les chiffres ont été témoins d’un effet. Cependant, Gadar 2 a tenu extrêmement fort au box-office pendant quatre semaines fabuleuses et le film a rapporté suffisamment d’argent pour s’inscrire dans la liste des plus grands succès au box-office. Avec les numéros du jour 33, la collection totale de Gadar 2 s’élève désormais à Rs 516,08 crore environ. En parlant du film de Shah Rukh Khan Jawan, ça marche très bien au box-office. Il s’est avéré être le plus grand film de tous les temps puisqu’il a enregistré le plus grand nombre de jours d’ouverture. Dans les quatre jours, Jawan a dépassé la barre des Rs 500 crore avec sa collection mondiale.

Avec Sunny Deol et Ameesha Patel dans le rôle de Tara Singh et Sakina, Gadar 2 est l’histoire d’un homme qui traverse la frontière pour sauver son fils. Dans la première partie, Tara Singh a traversé la frontière pour retrouver sa femme Sakina tandis que dans la deuxième partie, c’est son fils Jeete qui l’a entraîné au Pakistan. Jeete est joué par Utkarsh Sharma.

Regardez la vidéo de Gadar 2La fête du succès ci-dessous :

Gadar 2 sorti le 11 août et qui a largement profité des vacances du Jour de l’Indépendance. Il s’est heurté à celui d’Akshay Kumar OMG 2 qui mettait également en vedette Pankaj Tripathi, Yami Gautam et d’autres. OMG 2 a subi une concurrence très serrée de la part Gadar 2 Pourtant, il a réussi à marquer plus de Rs 100 crore au box-office grâce à toutes les critiques positives et au bouche à oreille. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.