Jour 3 : Small Talk a de grands avantages

Vous pourriez même apprendre quelque chose.

Les liens faibles ont souvent des connaissances différentes de celles de notre cercle social immédiat, a déclaré Stav Atir, professeur adjoint de gestion à la Wisconsin School of Business de l’Université du Wisconsin-Madison. Le Dr Atir a mené une étude en 2022 qui suggérait que les gens sous-estiment le potentiel d’apprentissage de ces interactions. “Dans nos données, nous voyons souvent des inconnus se donner des recommandations telles qu’un nouveau restaurant à découvrir, un nouveau groupe à écouter et même un lieu de travail potentiel”, a-t-elle déclaré.

Pensez aux moments où, au cours des dix dernières années environ, vous avez pris l’avion ou le train et entamé une conversation avec quelqu’un que vous ne connaissiez pas. Ont-ils dit quelque chose qui vous a marqué ? Même la connexion la plus éphémère peut avoir un impact, a déclaré Alisha Ali, professeure agrégée de psychologie appliquée à l’Université de New York. « Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose qui semble profond pour qu’il soit profondément ressenti. On ne sait jamais ce qu’une rencontre donnée va révéler.

“Je suis très introverti, mais je viens de trouver que parler à des inconnus est tellement amusant”, a déclaré le Dr Sandstrom. “Une fois, j’ai parlé à quelqu’un dans les transports en commun et j’ai appris que les gens pouvaient monter des autruches. Tout le monde a une histoire.

Parlez-nous des conversations que vous avez engagées avec des inconnus.

De quoi parlais-tu? Partagez vos expériences dans les commentaires.

Extrait des fichiers d’amitié : Milton et Mike

Chaque jour du défi bonheur de 7 jours de Well, nous partagerons des histoires d’amitiés significatives recueillies auprès de lecteurs à travers le pays. Nous serions ravis d’entendre le vôtre — soumettez votre propre histoire d’amitié.

Tous les samedis matins pendant des décennies, Milton Ehrlich et son meilleur ami, Mike, ont parcouru les vide-greniers près de chez eux dans le New Jersey, à la recherche de livres, de disques et de bouteilles anciennes. Mais quand Mike avait 70 ans, il a commencé à perdre la mémoire. Une fois, il s’est éloigné d’un vide-grenier et s’est perdu. La police devait le retrouver.