Jour 3 du St Léger Festival : Conseils et pronostics

Ed Quigley, alias « Longshot Ted », a tiré sur les vainqueurs sous tous les angles et cherche à poursuivre son excellente forme alors qu’il recherche les meilleurs paris pour le St Leger Day à Doncaster.

Les paris de Ted pour le troisième jour du St Léger Festival

Retrouvez la sélection du jour 3 du St Léger Festival. Toutes les cotes fournies par le meilleurs sites de paris sur les courses de chevaux selon nos avis d’experts. Les chances sont sujettes à changement.

Doncaster 2.25 – Chipstead aller-retour

Comme toujours, le Portland Handicap semble vraiment grand ouvert et des arguments peuvent être avancés pour un bon nombre de prétendants. Mon jeu dans chaque sens dans cette rencontre sera celui formé par Roger Teal CHIPSTEAD.

Le fils de Mayson n’a pas eu de chance il y a douze mois, étant premier à un tour, pour ensuite être disqualifié et rétrogradé au deuxième rang au terme d’une rencontre difficile. Il est plus haut dans les poids cette fois-ci, mais ce créneau étendu 5f à Town Moor lui convient, et comme son père, coupé en pleine terre ne pose aucun problème.

Arrivant à la suite d’une quatrième place accrocheuse dans la Shergar Cup Dash sur ce qui semblait un minimum de 5f inadéquat, il se forme comme s’il revenait en forme et devrait être préparé pour cela. Son propre frère Oxted a remporté cette course en 2019, donc le succès est dans la famille, et on peut s’attendre à un spectacle audacieux ici avec Freddie Larson en selle réclamant 3 livres.

🏇 Pari sur Chipstead pour gagner avec une cote de 12/1 avec Paddy Power 🏇

Doncaster 3h00 – Sandrine

Le premier viseur a semblé vraiment galvaniser le joueur de 4 ans qui semble à nouveau un joueur majeur courant sur 7f pour la combinaison Andrew Balding et Oisin Murphy.

L’ancien vainqueur des Albany Stakes à Royal Ascot en 2021 alors que la boue volait n’aura aucun problème avec les récentes pluies tombées dans la région du Yorkshire. Après un moment de marasme, elle avait l’air beaucoup plus d’avant lorsqu’elle dirigeait un Belter dans ce groupe sur le Knavesmire.

En fait, lorsqu’elle combine le niveau Groupe 2 avec le voyage de niche 7f, elle est une force avec laquelle il faut compter, et les chiffres officiels suggèrent qu’elle est en plein bouleversement ici. Je pense qu’elle recherche la valeur d’un renouveau ouvert.

🎇 Parier sur Sandrine à une cote de 9/2 avec bet365 🎇

Doncaster 3.35 – Pièce d’échec dans chaque sens

PIÈCE D’ÉCHEC est un type qui s’améliore, et après avoir remporté un York Handicap au Dante Meeting, il a montré un niveau de forme très solide, terminant troisième du Groupe 2 Queen’s Vase à Royal Ascot, puis marquant dans une Listed à Hamilton avant de courir un cracker à Glorious. Goodwood, en terminant deuxième derrière Desert Hero dans les Gordon Stakes.

Je pense que c’était une défaite intelligente où Chesspiece a dû faire une grande partie du travail d’âne et a été agressé dans les phases finales dans une affaire tactique. Je pense que la nature plus galopante de Doncaster conviendra mieux à Chesspiece, et je pense que le retour à 1m6f sera une énorme coche dans la case. Il ressemble à mon avis à un galopeur acharné qui se contente d’un peu de coupe dans le sol et qui ne manque pas d’endurance.

Bien que sur un terrain meuble la dernière fois, il s’est juste fait attaquer sur une piste qui n’aurait pas été idéale pour lui. Je pense que ses chances pourraient être sous-estimées alors que les exigences de la dernière classique de la saison seront faites sur mesure pour lui.

🌟 Parier sur Pièce d’échecs dans chaque sens à une cote de 12/1 avec Betfred 🌟

Doncaster 4.10 – Simplement Sondheim

Ryan Moore a été réservé pour rouler SIMPLEMENT SONDHEIM dans cette mission de 10f, où les conditions douces sous les pieds pourraient être cruciales pour les chances du jeune de 4 ans de revenir dans l’enceinte du vainqueur.

L’équipe de George Boughey est en pleine forme en ce moment, et elle cherchera à rebondir après un effort décevant à Newmarket la dernière fois sur un terrain rapide.

En fait, Simply Sondheim a un très bon bilan en termes de souplesse sous le pied et est invaincu lorsque « Soft » est dans la description actuelle. Sur le papier, cela semble nettement plus facile que les missions récentes et ce serait loin d’être un choc s’il retrouvait ici sa meilleure forme.

🐎Retour Simply Sondheim à cote 7/2 avec William Híll🐎

N’oubliez pas qu’Ed sera de retour mardi avec tous les meilleurs paris en perspective.

