Jour 3 de la collecte au box-office Liger: la version télougou de Vijay Deverakonda-Ananya Panday vedette tombe à plat, mais la version hindi reste stable

Vijay Deverakonda et Ananya Panday vedette Ligre sorti le 25 août 2022. Le film a reçu des critiques négatives et n’a pas non plus impressionné le public. Le premier jour, Liger a pris une ouverture décente sur les marchés Telugu et a collecté Rs. 13,99 crores. La version hindi du film a eu ses avant-premières payantes le premier jour et a collecté Rs. 1,30 crore de celui-ci. Le 25 août, le film a récolté Rs. 16 crores dans toutes les langues. Comme les critiques et le bouche à oreille étaient négatifs, on s’attendait à ce que le film montre une chute le deuxième jour.

Alors que la version Telugu de Liger s’est écrasée au box-office le jour 2, la version hindi a montré une croissance après avoir obtenu une version à part entière. Vendredi, Liger a collecté Rs. 7,70 crore (toutes les langues) dont Rs. 4,50 crore provenaient de la version hindi.

Le troisième jour, le film est tombé à plat sur les marchés Telugu car il n’a collecté que Rs. 1,99 crore. Mais, la version hindi était stable et frappait Rs. 4,70 crores au box-office. Samedi, Liger a collecté Rs. 6,95 crore (toutes les langues).

En trois jours, Liger a collecté Rs. 30,60 crore (toutes les langues). Même s’il est stable dans la version hindi, la collecte au box-office est très faible car le budget du film est assez élevé. De plus, aujourd’hui, comme c’est le match Inde contre Pakistan, nous pouvons certainement nous attendre à ce que le film tombe encore plus au box-office.

Liger a marqué les débuts de Vijay Deverakonda à Bollywood et si la version hindi collectionne plus que Telugu, il semble que les cinéphiles hindis aient bien accepté l’acteur. Cependant, de meilleurs débuts à Bollywood auraient fait des merveilles pour lui.

Vijay a actuellement deux films alignés, Kushi et JGM. Ce dernier est également réalisé par Puri Jagannadh, et les fans de l’acteur veulent qu’il se retire.