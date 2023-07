Jour 3 de la collecte au box-office de SatyaPrem Ki Katha : la star de Kartik Aaryan-Kiara Advani affiche une croissance significative le premier samedi ; les yeux un week-end formidable

Satya Prem Ki Katha sortie le 29 juin. Kartik Aaryan et Kiara AdvaniLe drame romantique de a réussi à toucher les cordes sensibles du cœur du public. Au fur et à mesure que le film arrivait dans les salles, des critiques positives affluaient de tous les coins. Non seulement le public, mais même les critiques ont donné un coup de pouce à SatyaPrem Ki Katha. Tout le bouche à oreille positif n’a fait qu’aider SatyaPrem Ki Katha à bien gagner au box-office. Après avoir été témoin d’une légère baisse des chiffres vendredi, le premier samedi s’est avéré être un bon moment pour Kartik Aaryan et Kiara Advani.

Le rapport du box-office de SatyaPrem Ki Katha, jour 2, est ici

Selon les rapports, SatyaPrem Ki Katha a enregistré des nombres à deux chiffres le premier samedi. Le film aurait rapporté Rs 10,10 crore le premier samedi. Avec cela, la collection totale du film s’élève à Rs 26,35 crore. Le premier jour, SatyaPrem Ki Katha a gagné Rs 9,25 crore au box-office. Le film est sorti un jeudi à l’occasion de l’Aïd. Le deuxième jour, le film a vu ses chiffres chuter alors qu’il faisait Rs 7 crore au box-office. Le premier samedi, SatyaPrem Ki Katha a fait un bond significatif en nombre.

Il est prudent de dire que le film de Kartik Aaryan et Kiara Advani cherche à terminer le premier week-end sur une assez bonne note. Les critiques positives ont aidé le film à voir son nombre augmenter. Et bien sûr, l’association de Kartik Aaryan et Kiara Advani s’est une nouvelle fois révélée être un succès. Je suppose que les stars ont toutes les raisons de profiter et de célébrer ce week-end.

#SatyaPremKiKatha atteint deux chiffres le jour 3 La croissance du week-end était au rendez-vous et si elle maintient le rythme, un 40 cr [+/-] Le week-end *prolongé* ne peut être exclu jeu 9.25 cr, ven 7 cr, sam 10.10 cr. Total : 26,35 cr. #Inde biz.#SatyaPremKiKatha devrait publier pic.twitter.com/LI1tp0zjWR taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 2 juillet 2023

SatyaPrem Ki Katha a été réalisé par Sameer Vidwans. Outre Kartik Aaryan et Kiara Advani, le film met également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Rajpal Yadav, Shikha Talsania et bien d’autres.