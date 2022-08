Jour 3 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan: la vedette d’Akshay Kumar ne montre ni croissance ni déclin; stagner dans les salles

Raksha Bandhan a pris un départ plus bas que prévu au box-office le jour 1 et a plongé davantage le jour 2. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès le premier jour lui-même. L’ouverture nette de 8,10 crore que le UNkshay kumar et Bhumi Pednekar starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et la collecte du deuxième jour de 6,20 crore net n’a fait qu’intensifier lesdites ondes de choc. Si Raksha Bandhan n’avait aucun espoir de rebondir, il lui fallait un grand saut aujourd’hui, jour 3, samedi 13 août. Eh bien, la croissance n’est pas venue, mais le film n’a pas non plus chuté, il stagne simplement dans les salles.

Raksha Bandhan collection au box-office jour 3

Raksha Bandhan est un autre gros billet Bollywood biggie qui a le commerce des nouvelles de divertissement sous le choc. Au moins un saut dérisoire de 15% était attendu selon le suivi jusqu’aux émissions du soir d’hier, mais cela a flatté de tromper car les collections ont chuté de façon drastique vers la nuit. Le film n’a rapporté que 6,40 crores nets, portant jusqu’à présent son total à un très décevant 14,70 crores nets, loin d’être suffisant après 3 jours compte tenu de son budget et de son leader. Tous les yeux sont maintenant sur dimanche et le grand Le jour de l’indépendance vacances le lundi pour voir tout ce que le film pourrait récupérer à partir de maintenant.

Raksha Bandhan continue de se produire dans quelques centres seulement…

Le plus gros problème qui afflige Raksha Bandhan, réalisé par Aanand L Rai, est qu’il n’a augmenté que dans une poignée de ceintures de masse comme le Gujarat, CI et le Rajasthan, tandis que d’autres ceintures hindi fondamentales comme UP, MP, Bihar et Haryana continuent de sous-performer, et en ce qui concerne les métros et les multiplex haut de gamme dans d’autres territoires, les chiffres restent pratiquement inexistants pour les vedettes Akshay Kumar et Bhumi Pednekar.