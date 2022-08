Jour 3 de la collecte au box-office de Laal Singh Chaddha : la vedette d’Aamir Khan est témoin d’un maigre bond de 30 % ; a du mal à démarrer malgré un long week-end

Laal Singh Chaddha a pris un départ plus faible que prévu au box-office le jour 1 et plongé plus loin le jour 2. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès le premier jour lui-même. L’ouverture nette de 12 crore que le Aamir Khan et Kareena Kapoor starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et la collecte du deuxième jour de 7,50 crore net n’a fait qu’intensifier lesdites ondes de choc. Si Laal Singh Chaadha n’avait aucun espoir de rebondir, il lui fallait un grand saut aujourd’hui, jour 3, samedi 13 août. Eh bien, la croissance est venue, mais elle n’est toujours pas aussi élevée que souhaité.

Laal Singh Chaddha collecte au box-office jour 3

Laal Singh Chaddha est un autre gros billet Bollywood biggie qui a le commerce des nouvelles de divertissement sous le choc, mais, heureusement, le film a au moins réussi un pic d’environ 20% le jour 3. Le fait est que ce saut n’est pas suffisant à cause de la baisse massive de vendredi, et est encore moindre que le bond de 30% auquel le commerce s’attendait après avoir suivi les émissions jusqu’au soir. Cependant, les collectes ont chuté plus que prévu pour les spectacles nocturnes. Le film a collecté 9 crores nets le troisième jour, portant jusqu’à présent son total à 29,50 crores nets, loin d’être suffisants après 3 jours compte tenu de son budget et de sa distribution de stars.

Laal Singh Chaddha continue de se produire dans quelques centres seulement…

Le plus gros problème qui afflige le réalisateur Advait Chandan est qu’il n’a fait que monter en flèche, cela aussi, marginalement, dans quelques territoires comme Delhi, NCR, East Punjab et Mumbai, et même ici, ce sont les multiplexes haut de gamme qui font grimper les chiffres pour Laal Singh Chaddha. Outre ces endroits, la vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor continue d’être extrêmement pauvre dans tous les circuits de masse, y compris UP, Bihar, CI, Gujarat et Rajasthan.