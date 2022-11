Jour 3 de la collecte au box-office de Drishyam 2: le film d’Ajay Devgn-Tabu rapporte près de Rs 26-28 crores dimanche; croissance massive du circuit de l’Inde centrale

Bollywood est d’humeur jubilatoire. Drishyam 2 fait des affaires rugissantes au box-office. Les chiffres du dimanche seraient formidables. Les experts prédisent que le film d’Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna a tourné entre 26 et 28 crores de roupies dimanche. Les collections mondiales du film se situent entre Rs 65 et 68 crores. C’est une bonne nouvelle pour Bollywood. Beaucoup pensent qu’Ajay Devgn aurait dû sortir Drishyam 2 sur Diwali. Le film n’a même pas été promu très largement. C’est un remake fidèle de Drishyam 2, le film Malayalam réalisé par Jeethu Joseph. Les fans adorent l’histoire brillante, les performances des acteurs principaux et le point culminant époustouflant du film.

Le box-office total s’élève à Rs 63,67 crores selon les poignées d’experts. Le film galope vers la barre des Rs 100 crore. Il devrait traverser cela d’ici le premier vendredi. Il semble que le budget du film ait déjà été récupéré. La plus forte croissance a été observée dans le circuit de l’Inde centrale où il avait des collections de plus de Rs 1 crore.

#Drishyam2 #AjayDevgn Ce film est un BLOCKBUSTER FOU ! Les gens de l’industrie se sont évanouis et se sont tus, gang de boycott mort ! Puissance des années 90 STAR Intact Vendredi 15.38 cr Samedi 21.59 cr (40.3 % +) Dimanche 26.70 cr (23.65 % +) Total 63,67 cr Estimé: Semaine 1 95 cr Avant le 2e vendredi 100 cr https://t.co/u1JhSjZLh9 Billetterie mondiale (@BOWorldwide) 20 novembre 2022

Le film a pris une ouverture de Rs 15,11 crores qui était supérieure à celle de Bhool Bhulaiyaa 2. Le film de Kartik Aaryan et Tabu avait fait Rs 14 crores plus le premier jour. Le succès de Drishyam 2 est un soulagement pour Ajay Devgn qui a deux flops, Runway 34 et Thank God. Tabu a connu une formidable année 2022. Ses deux films Bhool Bhulaiyaa 2 et Drishyam 2 ont connu une excellente ouverture. Kangana Ranaut l’a beaucoup félicitée en disant qu’elle est une source d’inspiration. Nous devons voir à quelle vitesse Drishyam 2 touche la marque Rs 100 crore. L’industrie fait également l’éloge du cinéaste Abhishek Pathak.