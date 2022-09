Ranbir Kapoor et Alia Bhatle film Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji a réussi à mettre fin à la période de sécheresse de Bollywood au box-office. Le film a mis fin à la course désastreuse au box-office des films de Bollywood. Même s’il y avait beaucoup de négativité autour du film et que les internautes appelaient à son boycott, il s’est avéré être l’un des plus grands succès de 2022 jusqu’à présent. Le film Brahmastra d’Alia et Ranbir a eu un excellent week-end d’ouverture. Dimanche, le film a réussi à gagner un montant énorme de Rs 40 crore.

Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt fait des merveilles au box-office

Tel que rapporté par Hindustan Times, Brahmastra a fait Rs 41 à Rs 42 crore au box-office son premier dimanche. Lors de son premier samedi, il a réussi à frapper environ Rs 37 crore. Le film est sorti le 9 septembre et il a réussi à enregistrer de bonnes fréquentations dans les salles. Avec cela, le total de trois jours du film s’élève à Rs 110 crore, indique le rapport. Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan, qui est parmi les plus grosses recettes de cette année, a fait environ Rs 56 crore lors de son week-end d’ouverture. Certes, Brahmastra avait dépassé de nombreux records cette année. Même en langues tamoule et télougou, le film a bien marché.

Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans des rôles cruciaux. Après la sortie du film, nombreux étaient ceux qui ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’extasier sur les effets visuels utilisés dans le film et de les comparer à des films hollywoodiens comme Marvel. D’un autre côté, beaucoup ont également donné des critiques négatives et l’ont qualifié de film médiocre. Maintenant, le débat porte sur les recettes au box-office du film. Kangana Ranaut s’est opposé et a affirmé que les chiffres étaient gonflés. Elle a pointé du doigt Karan Johar, l’un des producteurs de ce film à mégabudget.